«Ceux qui n’existent pas»: exister au-delà de l’exil

Tout comme 25 millions d’enfants sur la planète, Elle vit dans un milieu ravagé par la guerre. Pour la protéger et l’épargner d’une mort prématurée, sa mère la confie au destin et l’embarque dans un camion chargé des plus fous espoirs. C’est ainsi qu’à seulement 13 ans, une jeune fille part en quête non seulement d’une vie meilleure, mais d’une existence.

Avec Ceux qui n’existent pas — création présentée lors de la Rencontre Théâtre Ados —, l’équipe de DynamO Théâtre nous fait vivre de l’intérieur la difficile traversée d’une petite migrante. Depuis ce camion dans lequel elle file vers l’inconnu jusqu’à ce camp, « un cul-de-sac », dira-t-elle, où les réfugiés s’entassent, en passant par cette mer qui la « recrache comme un projectile perdu », la fillette (Andréanne Joubert) poursuit un parcours parsemé de différentes rencontres. Il y aura notamment ces deux fonctionnaires (Xavier Malo et Hugues Sarra-Bournet) qui exigent des papiers afin de « confirmer qu’elle existe ».

Moment fort du spectacle qui permet de saisir le non-sens des demandes de l’État. Puis, ces deux frères — joués avec autant d’énergie et d’aplomb par Malo et Sarra-Bournet — avec qui elle s’évadera du camp et, enfin, ce manipulateur (Hugues Sarra-Bournet) qui, sous airs de gentil garçon, se fait représentant de la malveillance infligée aux enfants migrants. Et tout au long de ce périple impossible, Elle reste accrochée à son dictionnaire, comme à une bouée, afin de trouver des réponses à ses questions ou, encore mieux, comme elle le dit « trouver des mots plus forts que la peur ».

Théâtre de mouvements acrobatiques, DynamO permet d’unir ici l’impressionnante force physique des comédiens qui bougent, culbutent, cabriolent, manipulent le décor tout en jouant, sans jamais donner l’impression de fatigue, le texte puissant de Pascal Brullemans. Le jeu de ces trois comédiens ne saurait être aussi percutant sans la présence sur scène du violoncelliste virtuose Claude Lamothe, qui, à coups d’archet, ne fait pas qu’ajouter à l’atmosphère déchirante et inquiétante du propos, mais transporte littéralement le spectateur au coeur de cette réalité.

Évoquer le parcours

La mise en scène d’Yves Simard joue ainsi pour beaucoup dans la réussite de ce spectacle. Présentés dans un décor épuré, les mots de Brullemans ont toute la place pour exister et pour permettre au spectateur d’imaginer la traversée sans la voir. Un simple panneau en aluminium sert tantôt de mur, de barque, de camp, de porte et même de houle grâce aux comédiens qui le déplacent au gré de leurs propres mouvements. Le public de quelque 300 ados présent à la Maison des Arts de Laval a d’ailleurs fait savoir haut et fort — et tout au long du spectacle — son admiration devant les joutes acrobatiques des comédiens.

Simard et Brullemans permettent avec Ceux qui n’existent pas de raconter une réalité horrible sans la montrer concrètement. Le contraste entre cette absence de reconnaissance et la fougue de la jeune fille, de ces personnages qui vivent, existent, luttent pour leur survie est ainsi appuyé par la mise en scène à la fois puissante et subtile. La pièce poursuivra son chemin au-delà de la Rencontre Théâtre Ados avec un bagage rempli d’espoir.