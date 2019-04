Au calendrier: TNM, Francos et Festival de la chanson de Tadoussac

Un TNM entre fête et drame

Le premier coup de salve de la saison 2019-2020 du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) sera asséné par le rire, celui caustique de Knock ou le triomphe de la médecine, dont le rôle-titre sera joué par Alexis Martin. Novembre verra l’entrée au TNM de la metteure en scène Angela Konrad qui, dans Fleuve, transposera à la scène la « sculpture de mots » de l’actrice et écrivaine Sylvie Drapeau. Janvier se lèvera sur la figure de Nelligan, incarnée par Marc Hervieux dans l’opéra populaire du même nom par Michel Tremblay et André Gagnon. Mars ramènera les mots de Tchekhov dans le prisme de René Richard Cyr qui se mesurera aux Trois soeurs. Avril sera toute fiction, avec Lysis signée par un duo dramaturgique de feu formé de Fanny Britt et Alexia Bürger. Juin verra enfin le cycle ducharmien se poursuivre avec L’avalée des avalés.



Des Francos éclectiques et inventives

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Un Festival de la chanson de Tadoussac empreint du fjord

Les Francos ont sorti leurs gros canons en salle. On le savait déjà, on pourra y attraper l’unique, le talentueuxet l’inclassable, mais on pourra aussi entendre la voix claire deet celle, inusable, de. On avoue être enthousiasmés par l’intrigant, un projet liantet. On attend beaucoup de beauté d’un autre duo, celui entre(The Alphabet) et(quatuor à cordes), et de fraîcheur d’un autre duo signéet. Côté hip-hop, on a réuni du très joli aussi avec notammentet. Le géantsera également de la partie commeetLe « plus grand des petits festivals » a dévoilé mardi la programmation de son édition 2019, qui se déroulera à la fin du mois de juin. La liste des quelque 70 spectacles prévus dans le petit village de la Côte-Nord s’articule cette année autour d’artistes établis commeeten solo. D’autres en profiteront pour marquer un retour sur scène, dontou encore. Quatre belles nuitées festives sont aussi au menu, notamment avecau sous-sol de l’église,et. L’organisation du festival promet aussi le retour des spectacles campés dans le décor naturel de « Tadou », dont quelques prestations sur les rives du fjord du Saguenay, mais aussi un nouveau happening musical sur la plage.