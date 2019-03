Rencontre Théâtre Ados: participer à la beauté du monde

Dans un désir de raconter la part lumineuse du monde, et non sa laideur, de trouver quelques pistes permettant de travailler ensemble et bien humblement à renverser les choses, des jeunes d’ici, de France et de Belgique ont participé à la création de Je suis le contrepoids du monde, pièce qui sera présentée pendant la Rencontre Théâtre Ados qui bat son plein jusqu’au 13 avril.

« C’est un projet complètement en parallèle de nos activités habituelles. Je suis le contrepoids du monde est un mélange de médiation et de processus artistique », explique au Devoir Benoît Vermeulen, codirecteur artistique du Théâtre Le Clou. Fruit d’une collaboration entre la compagnie Ariadne (France), L’isolat (Belgique) et Le Clou, le projet investit différentes façons de travailler, une solidarité qui trouve écho dans le sujet de la pièce. « C’est Anne Courel, directrice artistique d’Ariadne, qui a provoqué l’idée d’explorer ensemble nos façons de faire. Elle travaillait déjà beaucoup avec des ados. Nous, au Clou, ça fait bientôt 30 ans qu’on le fait, mais les faire monter sur la scène, on n’avait jamais exploré ça. »

Un peu à la manière des ateliers d’écriture des Zurbains, il y a eu, en amont de la création, une première rencontre avec des jeunes à Namur. « C’est à ce moment-là que les grandes lignes thématiques de la pièce ont émergé, dont surtout l’idée de pouvoir faire des petits gestes artistiques qui peuvent apaiser les maux de la terre. Parmi les préoccupations soulevées par les jeunes, venaient beaucoup les problèmes climatiques, mais aussi les vagues migratoires en France, la montée de la droite. L’auteure Karin Serres a ensuite écrit une fiction à partir de l’idée des migrants. »

Serres raconte ainsi l’histoire d’une jeune fille, Jessica, qui arrive dans une usine désaffectée. Elle y rencontre un jeune homme, Sami, qui danse sur une chaise. « Il lui explique que cette piste de danse est un peu spéciale parce que le plancher sent les maux de la terre. Chaque pas de danse a pour effet de calmer le plancher. Jessica pense d’abord que c’est une fantaisie, mais réalise que c’est vrai. Et on se rend compte qu’il n’est pas seul, mais que partout dans le monde il y a des milliers de jeunes qui font comme lui, des gestes pour faire contrepoids à la violence », résume Vermeulen.

La pièce est jouée par une équipe de quatre comédiens professionnels à laquelle se greffent sept jeunes amateurs, différents selon le lieu où est présentée la pièce. « Ils reçoivent à l’avance un guide qui leur explique tout ce qu’ils auront à faire. Certains doivent être musiciens, un autre a la trame de la voix chantée, d’autres doivent écrire. Plusieurs poèmes sont intégrés à la pièce ; certains imposés, mais aussi certains écrits par les jeunes », poursuit le metteur en scène.

L’art, moteur de beauté

Solidarité, engagement et pouvoir créatif forment l’essence de ce spectacle qui participe de cette volonté d’apaiser les maux, de faire contrepoids aux horreurs. Et choisir de parler d’espérance plutôt que de gratter le bobo s’inscrit dans une marche vers l’avant bien intégrée au processus mené par Vermeulen et sa bande. « Nous, au Clou, on ne fait pas de théâtre d’intervention alarmiste. Vous savez, un geste artistique, ça peut aider à se définir et à grandir. Ça peut apaiser beaucoup de choses. »

Bien sûr, les jeunes entendent parler des drames, de tout ce qui va mal, poursuit Vermeulen. « Alors, c’est intéressant de leur parler de gestes de beauté. Ces gestes peuvent être gauches parce que nous ne sommes pas dans la performance. Oser lire un poème à voix haute même si on n’est pas très bon, c’est quand même porter de la poésie, c’est faire voir la beauté. » Pour le metteur en scène, l’art permet ainsi de sortir de la mécanique du quotidien et de prendre conscience que l’on fait partie de quelque chose de plus grand qui nous pousse à croire et à agir. « Et c’est exactement ce que propose la pièce. Ce n’est pas du même ordre que la manifestation du 15 mars dernier, mais c’est un peu dans la même veine, dans l’idée que des gestes simples peuvent apaiser la violence. »

Si cet esprit de solidarité sous-tend la pièce, le titre souligne plutôt l’implication d’une seule personne. Pourquoi, en effet ce « je » plutôt qu’un « nous » englobant ? Vermeulen y va d’une analogie : « C’est un peu comme les soeurs cloîtrées dans le temps. Elles priaient, seules, pour telle personne à tel endroit pour sauver, par exemple, des gens de l’épidémie de choléra. C’est un peu ça. Comment, personnellement, intimement on peut réussir à faire le contrepoids. Ce sont des gestes individuels qui mènent vers l’avant. Il faut que chacun le vive, le ressente pour aller plus loin. Et ça crée, au bout du compte, une solidarité de gestes individuels.

À ne pas manquer au RTA Ceux qui n’existent pas. Écrite par Pascal Brullemans,cette pièceinvestit la difficile réalité des migrants. Toute nouvelle création, Ceux qui n’existent pas sera présentée à cinq reprises pendant le festival. Deux représentations sont passées, restent dimanche, lundi ou mardi pour l’attraper.



L’effet Hyde. Créée par Le Théâtre de la Pire Espèce, cette pièce est une adaptation du classique de Robert Louis Stevenson. Masques, théâtre d’ombres, marionnettes serviront le propos.



Big Shot. Spectacle trilingue — français, anglais, japonais — présenté par le Théâtre Surreal SoReal, Big Shot explore les différences culturelles.



Lascaux. Dans cette nouveauté du Théâtre Bouches Décousues, en coproduction avec le Théâtre Pupulus Mordicus, Jasmine Dubé raconte l’histoire d’une femme qui, tout au fond d’une caverne, participe au commencement d’un monde, celui de son fils.