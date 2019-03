«Quartett»: la guerre des égoportraits

Après Brigitte Haentjens et Florent Siaud, c’est au tour de Solène Paré de mettre en scène Quartett, cette réécriture des Liaisons dangereuses, brillante condensation du roman épistolaire de Choderlos de Laclos, paru en 1782. Créée en 1980, la pièce de l’Allemand Heiner Müller est un impitoyable face-à-face libertin, un duel sans merci, une lutte perverse qui pousse la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont à s’entredévorer sous nos yeux.



C’est avec ce spectacle ayant vu le jour à l’École nationale de théâtre en 2015 que Solène Paré a choisi d’amorcer sa résidence à l’Espace Go. « Au cours de cette résidence de trois ans, je tenterai de mettre en scène des songes pour plusieurs témoins. Puisse-t-on nous échapper un peu moins. Puisse-t-on se sentir moins seul.e.s. » Le moins que l’on puisse dire, c’est que la créatrice est jusqu’ici fidèle à la mission qu’elle s’est donnée. En effet, la terrible joute des corps et des esprits qui est offerte ces jours-ci dans la petite salle du théâtre présente un caractère onirique, pour ne pas dire cauchemardesque, une dimension virtuelle, intangible, quelque chose de distant aussi, comme si les odieux protagonistes étaient suspendus entre le rêve et la réalité, entre la vie et la mort, entre le paradis et l’enfer.

Cela dit, contrairement à d’autres avant elle, Solène Paré ne fait pas de Merteuil et de Valmont des êtres plus grands que nature. Leurs ego ont beau être démesurés, et parfois même répugnants, leur quête de splendeur et de sensation, leur volonté absolue de posséder et d’être possédé, tout cela en fait bel et bien des humains, nos semblables et nos contemporains, qu’on le veuille ou non. Ce que le spectacle met en relief, notamment en ayant recours à ce qu’on pourrait appeler des égoportraits vidéo, des images projetées sur le tulle qui sépare le plateau et la salle, c’est la passion des personnages pour la mise en scène de soi, ce besoin viscéral de donner à visiter « le musée de [leurs] amours », d’exposer « les statues de [leurs] désirs en décomposition ».

D’une agréable sobriété, d’une grande rigueur intellectuelle et esthétique, le spectacle d’un peu moins d’une heure est défendu avec vigueur et précision par Adrien Bletton et Ève Pressault. Le texte est limpide et la chorégraphie sans failles. L’emploi de vêtements et d’accessoires est aussi rare que judicieux. Le lieu, à la fois céleste et caverneux, est polysémique à souhait. En somme, le théâtre des monstres est réglé au quart de tour, si bien qu’une certaine froideur entoure la représentation ; une maîtrise admirable, certes, mais également, il faut le reconnaître, bien peu engageante émotionnellement.