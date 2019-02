Patrick Groulx s’en fout (pas complètement, mais il travaille là-dessus)

Malgré les œillades désapprobatrices, malgré les réprimandes de son épouse, malgré les prêtres de la mode qui le proscrivent, le père de Patrick Groulx porte des bas blancs. Ben oui. Et même si son fils a généralement meilleur goût en matière de chaussettes, le je-m’en-fichisme vestimentaire de son paternel devient dans son quatrième spectacle le totem absolu de cette capacité à faire abstraction du regard des autres, essentielle à quiconque souhaite connaître les douceurs d’un minimum de sérénité.

« Comme tout le monde, j’en ai fait des trucs pour plaire à des filles, pour plaire à des amis, pour plaire dans mon métier, raconte l’humoriste, une semaine avant sa première médiatique. On veut tous plaire, et encore plus dans ce milieu, parce que pour gagner ta vie, faut que tu vendes des billets, et pour vendre des billets, faut qu’on te voie, et quand on te voit, faut que tu sois bon, mais faut pas qu’on te voie trop, parce que la rareté, c’est le fun… et ça finit… ça finit que tu ne sais plus pantoute c’est quoi la bonne stratégie. »

C’est beaucoup à cette litanie d’injonctions sous lesquelles notre réelle identité menace sans cesse de se dissoudre que se mesure Patrick Groulx dans son premier spectacle en cinq ans, vu récemment par Le Devoir au Bordel Comédie Club lors d’une représentation de rodage.

Parce qu’il serait triste de se passer des lumières d’un maître zen lorsqu’il s’en trouve un dans les parages, les réflexions de ce nouveau tour de piste auront abondamment été alimentées par les conversations du comique franco-ontarien avec son géniteur, matière première du récit d’une quête. Celle d’un équilibre à atteindre entre son indécrottable attitude d’ado attardé et la maturité nécessaire à son propre rôle de père, ainsi qu’entre son désir d’être aimé et celui d’être heureux.

« L’avantage de vieillir, dit l’artiste de 44 ans, c’est que ça devient de plus en plus naturel de ne pas m’en faire avec ce que les autres pensent, parce que tu te rends compte que c’est beaucoup plus le fun que les gens t’aiment pour ce que tu es que pour un personnage que tu pourrais jouer. »

La fin des ruminations

Se pardonner, faire la paix avec des décisions regrettables, délester ses archives mentales de tous ces moments que l’on rêverait de pouvoir rejouer et que l’on ressasse éternellement. Voilà aussi ce à quoi Patrick Groulx nous invite, en prêchant par l’exemple en toute fin de spectacle, avec une anecdote — très personnelle — pour le moins étonnante. Mais une décision professionnelle qu’il aurait prise simplement pour plaire, ça ressemblerait à quoi ?

Quand je dis dans le spectacle qu’il faut s’en câlisser, c’est aussi ça: il faut accepter qu’on ne sera pas toujours parfait. Et apprendre à s’écouter. Les entrevues que tu fais juste parce qu’on te dit que ça va être bon pour ta carrière, par exemple, tu ne ressors jamais bien de ça. Tu ne ressors jamais bien de ce que t’as pas envie de faire.

« Je pensais récemment à une présentation que j’ai faite aux Olivier [en 2006]. J’avais un casque sur la tête qui me permettait de lire dans l’esprit des nommés. L’idée était bonne, mais quand je suis arrivé pour la répétition, je trouvais qu’il y avait des gags qui ne marchaient pas, je ne le sentais pas pantoute. Tout d’un coup le réalisateur, les writers, toute l’équipe, ils sont autour de moi et tout le monde me jure que c’est bon, que je suis juste nerveux. C’est sûr qu’aujourd’hui, à 44 ans, je les aurais envoyé promener. C’est rare que je ne m’écoute pas, mais cette fois-là, c’est ce que j’ai fait, et je me suis planté. Planté, mon gars. »

Il ajoute, comme en mesurant soudainement à quel point il est absurde de ruminer pareil événement dont très exactement personne ne se souvient : « Quand je dis dans le spectacle qu’il faut s’en câlisser, c’est aussi ça : il faut accepter qu’on ne sera pas toujours parfait. Et apprendre à s’écouter. Les entrevues que tu fais juste parce qu’on te dit que ça va être bon pour ta carrière, par exemple, tu ne ressors jamais bien de ça. Tu ne ressors jamais bien de ce que t’as pas envie de faire. »

L’influence de la relève

Ne pas se soucier du jugement d’autrui ne signifie évidemment pas de négliger de bien se préparer. Statistique révélatrice des transformations ayant secoué le monde du rire au cours des 15 dernières années : en 2003, Patrick Groulx n’avait étrenné son premier spectacle que lors de huit (!) dates de rodage. Groulx, son quatrième spectacle, aura été testé plus de 65 fois, et jusqu’au dernier moment, dans les circonstances les moins commodes.

La semaine dernière, l’animateur de Maître du chantier à V acceptait ainsi d’accompagner le processus digestif des spectateurs réunis dans une salle de réception de Lanaudière, lors d’un souper-spectacle. À une dizaine de jours d’une première médiatique, d’autres auraient préféré — et on les aurait compris — la quiétude d’une salle plus clémente, voire de leur salon. Masochiste, le Patrick ?

« Il y avait une madame qui me faisait des commentaires toutes les trois jokes, elle m’inventait des running gags, elle finissait mes phrases. Ça se lançait des remarques d’une table à l’autre. Je savais que ce serait comme ça, mais au lieu de refuser ce show-là de peur d’être déstabilisé, j’y suis allé. Il y a tellement de compétition maintenant, tellement de jeunes qui vont faire des numéros dans trois bars différents le même soir, que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler même des microdétails. »

S’inspirer de la fougue et de l’ardeur de la relève, donc, mais ne jamais oublier son âge, au risque de céder à la dictature des apparences.

« Guillaume Pineault [qui assure sa première partie] était dans ma loge l’autre fois et il me dit : “Il est beau ton kit de scène, mais tu devrais faire un turn up.” Un quoi ? “Un turn up !” Il voulait que je tourne le bas de mes jeans. J’écris à ma styliste : “Je suis avec Guillaume, il pense que pour mon kit de scène, je devrais faire un turn up.” Elle me répond : “Pat, t’as 44 ans. Pas de turn up.” Et elle avait raison : c’était l’ado en moi qui avait envie d’avoir l’air cool. » L’adulte, lui, sait que le bas blanc assumé est préférable au turn up emprunté.