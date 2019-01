Les flâneurs

Au risque d’aimer ça

En marge de ses marathons, le Jamais Lu s’invite aux Écuries pour trois soirs décontractés. Trois acteurs-auteurs partageant le sens du risque y feront entendre leurs textes : Sharon Ibgui, Marie-Ève Perron et Sébastien Rajotte. On a lu le Dieu, Sandra et moi de Rajotte, qui comporte de riches envolées et une finale d’une grande beauté. Cela étant, on attend aussi beaucoup du Christian Saint-Pierre n’aimera pas ça d’Igbui qui ouvrira le bal, le 24 janvier. Les extraits glanés jusqu’ici laissent présager que sa plume, bien lunée et juste assez décalée, pourrait en ravir plusieurs, jusqu’à l’estimé collègue du titre, qui sait ?