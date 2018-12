Philippe Lambert à la barre de La Licorne

Le comédien et metteur en scène Philippe Lambert succède à Denis Bernard à titre de directeur artistique et général du théâtre de La Manufacture et directeur artistique de son espace théâtral, La Licorne, situé à Montréal. « Comme mes prédécesseurs, j’ai très à coeur de poursuivre le développement de notre dramaturgie tout en faisant découvrir de nouvelles écritures d’ici et d’ailleurs qui sauront toujours secouer et faire s’interroger le public », a déclaré Philippe Lambert, dans un communiqué transmis jeudi. Denis Bernard cède ainsi les rênes de La Manufacture après dix années à sa tête. Pendant cette décennie, il a notamment supervisé la reconstruction de La Licorne et la mise sur pied d’une équipe d’auteurs en résidence, La Dizaine de La Manufacture.