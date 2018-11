Emballez-vous pour le théâtre!

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Décembre est à nos portes, tout comme le temps des Fêtes. Que ce soit pour vous divertir en cette période de réjouissances ou encore pour glisser un peu de culture sous le sapin, le théâtre peut vous offrir d’emballantes options. Afin de vous aider à vous y retrouver, voici un pétillant cocktail de suggestions !

Théâtre du Rideau vert

Du 27 novembre au 5 janvier, le Théâtre du Rideau vert présentera son traditionnel rendez-vous du temps des Fêtes, Revue et corrigée. Dirigée par Nathalie Lecompte, la pièce réunira sur scène les comédiens Martin Héroux, Marc St-Martin, Suzanne Champagne, Benoit Paquette et Joëlle Lanctôt. Par l’entremise de sketchs humoristiques et de chansons irrévérencieuses, la troupe posera un regard satirique sur les événements marquants des derniers mois. À mettre à l’agenda pour rire un bon coup.

Théâtre La Bordée

Pour une cinquième année de suite, le Théâtre La Bordée accueillera la revue humoristique Beu-bye, une production du Collectif du temps qui s’arrête. À travers des saynètes parodiques, des numéros chantés et des chorégraphies déjantées, les comédiens Mathieu Campagna, Joëlle Bourdon, Jean-Philippe Côté, Philippe Durocher, Nicolas Létourneau, Monika Pilon et Nicola-Frank Vachon se moqueront de l’année 2018. Une douzaine de représentations sont prévues au calendrier. À ne pas manquer si vous passez par Québec entre les 14 et 29 décembre.



Maison Théâtre

À la Maison Théâtre, c’est en pyjama qu’on célébrera les Fêtes cette année. Du 28 novembre au 6 janvier, les tout-petits (3-8 ans) seront conviés à découvrir Pigiami (soit pyjamas en italien), une création de la Fondazione Teatro Ragazzi E Giovani Onlus, une compagnie théâtrale établie à Turin. La pièce mettra en lumière le rituel du coucher de deux enfants espiègles. Elle transportera le jeune public dans la chambre de ces derniers ainsi que dans les méandres de leur imagination. Une pièce à voir pour divertir la marmaille pendant les vacances.



Premier Acte

En collaboration avec Le Centre de valorisation du patrimoine vivant, le Théâtre premier Acte présentera du 14 au 30 décembre la huitième édition des Contes à passer le temps, une production de la compagnie La Vierge Folle. Tenu sur le thème de la musique, le spectacle donnera corps à six chroniques écrites par des auteurs de Québec. Celles-ci seront interprétées par une distribution d’acteurs également issus de la région : Frédérick Brunet, Israël Gamache, Linda Laplante, Valérie Laroche, Jacques Leblanc, Marc-Antoine Marceau et Sarah Villeneuve-Desjardins. Toutes les représentations auront lieu dans les caves voûtées de la Maison historique Chevalier. Pour tout amateur de contes, cette production vaut assurément le détour.

Théâtre du Trident

En janvier, le théâtre du Trident présentera Bonne retraite, Jocelyne, une pièce signée et mise en scène par Fabien Cloutier. Celle-ci raconte avec humour le pénible souper de départ à la retraite de Jocelyne, qui sera interprétée par la comédienne Josée Deschênes. Plusieurs acteurs l’accompagneront sur scène : Jean-Guy Bouchard, Claude Despins, Sophie Dion, Lauren Hartley, Éric Leblanc, Brigitte Poupart, Vincent Roy et Lauriane S. Thibodeau.

Aussi grinçante que comique, cette production ne devrait laisser personne indifférent.

Si vous désirez offrir cette pièce à un proche cette année, sachez que le théâtre du Trident propose pour les Fêtes une formule cadeau avantageuse : trois pièces pour 99 $. Les détenteurs de ces passeports pourront assister aux productions Antigone, Bonne retraite, Jocelyne et Je me soulève au moment de leur choix.

Espace libre

Plusieurs spectacles prendront l’affiche à Espace libre au cours des prochains mois. Parmi les plus étonnants, notons HOME DÉPÔT : un musée du périssable, une production de la compagnie Matériaux Composites qui sera présentée du 22 février au 9 mars 2019. Mise en scène par des artistes professionnels avec la participation de citoyens du quartier Centre-Sud, celle-ci se veut le fruit de la rencontre de poètes et dramaturges avec des résidents de CHSLD. Une pièce touchante qui plongera les spectateurs au cœur d’un univers où la vie et la mort se conjuguent à l’institutionnalisation.

Notez qu’Espace libre propose des passeports de trois ou cinq spectacles qui offrent des rabais intéressants sur l’achat de billets à l’unité et qui donnent accès à des réductions chez ses partenaires. Ceux-ci s’offrent fort bien en cadeau.

Théâtre Aux Écuries

Du 26 février au 16 mars, la pièce Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais sera à l’affiche au théâtre Aux Écuries. Mise en scène par Justin Laramée, celle-ci raconte l’histoire de Paulo, un adolescent qui apprend qu’il a été adopté en découvrant par hasard une vieille vidéo que son père a laissé traîner sur Internet. Présenté lors du Festival du Jamais Lu en 2017, son texte signé de la plume de Maxime Brillon a reçu un accueil enthousiaste. Sa transposition sur scène promet d’être festive et singulière !

Si l’idée d’offrir cette pièce en cadeau vous interpelle, prenez note que le théâtre Aux Écuries propose une formule spéciale pour les Fêtes. Pour 45$, vous obtiendrez trois spectacles et un t-shirt.

La Licorne

Au retour des Fêtes, la Licorne accueillera une nouvelle création du Théâtre de La Manufacture : La Queens’ de l’auteur Jean Marc Dalpé. Mise en scène par Fernand Rainville, cette pièce proposant une réflexion sur le thème de la transmission réunira David Boutin, Marie-Thérèse Fortin, Alice Pascual, Dominique Quesnel et Hamidou Savadogo. Doit-on se dégager de son passé pour avancer dans la vie ou plutôt rester fidèle à son héritage par considération pour ses origines ? Voilà la profonde question que pose cette pièce qui s’annonce introspective.

Pour l’offrir sous le sapin, l’idéal est de se procurer un chèque-cadeau de la Licorne. Flexible, cette formule permet aux destinataires de choisir le spectacle et la date de représentation qui leur conviennent le mieux.

Théâtre Denise Pelletier

Cet hiver, le théâtre Denise Pelletier se propose de transporter le public québécois dans un village de la Suède du siècle dernier. Du 30 janvier au 23 février 2019, il présentera l’une des œuvres phares d’Ingmar Bergman, Fanny et Alexandre. Cette dernière dépeint la vie d’un jeune garçon et de sa cadette au sein d’une famille aisée, les Ekdahl, et raconte leur pénible parcours après le décès de leur père. Mise en scène par Félix-Antoine Boutin et Sophie Cadieux, la pièce mettra en vedette Luc Bourgeois, Rosalie Daoust, Annette Garant, Ariel Ifergan, Renaud Lacelle-Bourdon, Steve Laplante, Patricia Larivière, Ève Pressault et Gabriel Szabo. Glissés dans une carte de souhaits, des billets pour Fanny et Alexandre feront assurément des heureux.

Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau

Après 45 représentations à guichets fermés au Rideau vert, la pièce Les fées ont soif sera de retour du 8 au 13 janvier 2019 à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. Mise en scène par Sophie Clément, cette œuvre de Denise Boucher est portée par un solide trio de comédiennes : Bénédicte Décary, Pascale Montreuil et Caroline Lavigne. Mettant en lumière trois archétypes féminins, la mère, la prostituée et la Vierge Marie, la proposition illustre avec brio les carcans dont sont prisonnières les femmes. À donner en cadeau à tous ceux qui n’ont pas eu la chance de voir la pièce à l’automne.

Théâtre de Quat’Sous

Du 9 avril au 8 mai 2019, le Théâtre de Quat’Sous présentera Scènes de la vie conjugale, une pièce tirée de la célèbre étude du couple d’Ingmar Bergman. James Hyndman en signe l’adaptation et la mise en scène ; il s’agit d’une première pour le comédien. Ce dernier endosse également l’un des deux rôles principaux aux côtés de l’excellente Evelyne de la Chenelière. Pour quiconque souhaite gâter un adepte de théâtre cette année, Scènes de la vie conjugale s’avère assurément une option à envisager.

Photomontage: Jean-François Graton

TNM

Cet hiver, le TNM présente la tragédie shakespearienne Coriolan. Mise en scène par Robert Lepage, la pièce a été jouée au printemps 2018 en version anglophone au Festival de Stratford et a récolté les éloges. Racontant l’histoire de Caius Marcius, un redoutable chef de guerre, elle se veut un exaltant récit politique qui remet en question les rapports de pouvoir entre l’aristocratie et le peuple. Entouré d’une quinzaine d’acteurs, dont Anne-Marie Cadieux et Rémy Girard, Alexandre Goyette interprète le rôle-titre. Promettant une actualisation spectaculaire de l’œuvre, la production a tout ce qu’il faut pour devenir un incontournable. À offrir en cadeau sans hésitation.