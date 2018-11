À la rencontre de l’autre

Fort d’une programmation mettant en vedette des spectacles venus d’ici et d’ailleurs, le festival Les Coups de théâtre laisse derrière lui une semaine riche en explorations et et diversités thématiques. Retour sur deux pièces dans lesquelles altérité, humanité et multiculturalisme s’unissent dans une ronde des plus porteuse d’espoir.

Ils sont trois. Mimi, Norma et Yaoundé, chacun dans leur coin du monde se racontant à travers des récits qui permettent de prendre la mesure de leur réalité respective. Dans un Montréal-Nord gris, Mimi (Mireille Tawfik) cherche du travail. Québécoise et tunisienne, elle se questionne sur son identité. « Qu’est-ce que je suis, moi ? », demande-t-elle alors qu’une fille de l’école lui reproche de ne pas être d’ici et que, de l’autre côté de l’océan, on remarque tout de suite son origine nord-américaine. Norma (Coralie Leblan) se désole quant à elle de sa nouvelle vie, loin du standing de Bordeaux. À la suite de la séparation de ses parents, elle se retrouve en banlieue rurale dans un pensionnat, loin de ses amis, de ses magasins, de son monde. Pour Yaoundé (Patrick Daheu), Douala sert de décor à une histoire d’amour impossible. Celui d’un adolescent de 16 ans vendeur de bananes qui a une fille dans la tête qui, elle, regarde ailleurs.

Par tes yeux, pièce écrite à trois mains par le Camerounais Sufo Sufo, le Français Gianni-Grégory Fornet et le Montréalais Martin Bellemare, se veut un portrait de trois adolescents d’ici et d’ailleurs qui, s’ils vivent des réalités différentes, sont en fait épris de la même soif d’aimer, de vivre et surtout de trouver leur place. Mimi à Montréal, Norma dans sa nouvelle école, Yaoundé dans le coeur de cette fille. Dans une mise en scène très simple — pour ne pas dire simpliste — signée Gianni-Grégory Fornet, les personnages se racontent devant un écran sur lequel défilent des images de leur pays respectif.

Chaque récit, raconté dans un français teinté de l’accent de chacun, précipite des moments d’arrêt pendant lesquels on se questionne sur la langue. Relou, corridor, caleçon sont autant de mots propres à chaque culture qui se rejoignent dans cette rencontre. Si la thématique participe d’une volonté de rapprocher les humains, les histoires racontées ne sont pour leur part pas toujours limpides. La réalité de chacun est palpable, mais entrecoupée d’éléments surnaturels — génie, métamorphose — qui viennent brouiller la logique du récit ou du moins qui ne s’insèrent pas de façon naturelle dans ces réalités. Quelques longueurs, notamment dans le récit de Yaoundé, tendent par ailleurs à nous faire décrocher. Malgré le fait que le jeu était signifiant et solide, le silence de la salle remplie d’adolescents parlait de lui-même.

La traversée de «Ganou-Gàla»

Forte de deux histoires racontées en parallèle, Ganou-Gàla transporte d’abord le spectateur dans la mythologie malienne, celle de la création du monde. Une mère part en quête du pain de singe pour nourrir ses jumeaux après les avoir cachés sous un arbre; le vautour voit tout et les emporte. De l’autre côté, il y a le voyage de Marie, une jeune fille-papillon (Mathilde Addy-Laird) et de son ami, Pangée (Iannicko N’Doua) qui, lui, est forcé de retrouver ses racines africaines.

Fruit d’une collaboration entre artistes de trois continents, écrite à quatre mains, cette pièce colorée — qui est en réalité le résultat d’un laboratoire — nous transporte littéralement ailleurs. L’univers malien nous est offert avec grandeur et chaleur grâce, d’abord, aux musiciens, à Dramane Dembélé qui joue notamment du kora et de la flûte, et chante, alors que Kristin Molnar l’accompagne au violon créant une ambiance des plus chaleureuses. La présence du sage griot et du père rigide — joué par l’attachant Hamadoun Kassogué — nous plonge instantanément dans l’univers africain.

La mise en scène signée Hélène Ducharme et Patrick Mohr contribue beaucoup à la réussite de cette pièce exploratoire. La fusion entre musique, marionnettes, théâtre d’ombres et ces huit humains présents sur scène en font un spectacle riche, brillant et débordant de vie. Les réparties se jouant en français, anglais, malien et espagnol ajoutent à l’effet pluriel de l’ensemble, unissant dans une symbiose toute naturelle des univers qui sont en apparence très éloignés. Si les deux histoires ont parfois peine à se rejoindre — le fil rouge n’étant pas si aisé à suivre —, la beauté de ce spectacle tient à ce voyage à travers les continents, à ce parcours qui, au bout du compte, réunit ces gens qui ont tant à offrir et à partager. Une fête pour l’oeil, les oreilles et le coeur.