«L’assemblée»: invitation au dialogue

L’angle mort de l’art engagé est souvent de s’adresser à un public déjà convaincu. Certains, comme Olivier Choinière (Manifeste de la Jeune-Fille) ou Annick Lefebvre (J’accuse), tentent de dynamiter le système de l’intérieur en y intégrant des propos choquants pour le public. Alex Ivanovici, Annabel Soutar et Brett Watson, eux, tentent de pallier ce problème en confrontant des opinions discordantes avant de les transposer sur la scène.

Ces opinions sont celles de quatre femmes de divers milieux, idéologies et horizons politiques. Riham (Christina Tannous) est une musulmane voilée ; Josée Rivard (Amélie Grenier), une ex-membre de La Meute qui vlogue à grands coups de colère haineuse et conspirationniste ; Isabelle (Pascale Bussières), une néo-Québécoise féministe et pragmatique ; Yara (Nora Guerch), une militante féministe de quatrième vague. Du verbatim de cette conversation est née la pièce qui recrée la soirée, entrecoupée d’extraits d’entrevues de suivi réalisées individuellement deux semaines après le souper.

L’assemblée présente les différents points de vue en se gardant bien de prendre position sur ceux-ci. Il n’y a pas de jugement de la part d’Ivanovici et Watson (qui jouent le rôle d’animateurs), pas plus que les propos outranciers ne sont normalisés par le spectacle. Tout au plus cherche-t-on à faire parler les humaines cachées sous l’image que la société se fait d’elles, dualité sur laquelle joue la présence des quatre écrans au-dessus de la table, donnant à voir en temps réel les visages en gros plan.

La polarisation des opinions dans la société d’aujourd’hui est réelle, elle se lit et s’entend tous les jours. Sans surprise, les esprits s’échauffent à plusieurs reprises sur la scène en parlant d’intégration, de féminisme ou de racisme systémique. Le compromis est-il néanmoins possible ? Oui, mais à une condition : que les quatre femmes trouvent un « ennemi commun », Valerie (une unilingue anglophone islamophobe et antiféministe), dont le manque d’ouverture servira de point de ralliement.

Hormis ce moment, elles passeront plus de temps à essayer de se convaincre les unes les autres qu’à ouvrir un véritable dialogue. Toutes peinent à sortir de leur expérience personnelle pour comprendre celle de l’autre. Entre le début et la fin du processus, certaines opinions changeront, d’autres non. Le passage le plus révélateur est l’altercation entre Yara et Josée alors que cette dernière affirme que les quatre femmes « souffrent toutes au même niveau », signe d’une distance inconciliable entre elles. Constat poignant, mais également pessimiste, comme si le spectacle contenait l’aveu d’échec de son projet.

Cette ouverture à la conversation, manifestée par une invitation au public à créer sur la scène sa propre assemblée, est nécessaire et remet en question notre capacité à véritablement comprendre l’autre. Quant à savoir si l’appel au dialogue comme remède à la polarisation sera entendu, rien n’est moins sûr.