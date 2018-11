Le prix Siminovitch à Stéphanie Jasmin

Les projecteurs du prix Siminovitch, la plus prestigieuse distinction accordée à des artistes de théâtre au Canada, se sont arrêtés sur la Québécoise Stéphanie Jasmin, qui signait l’hiver dernier Les Marguerite(s). Reconnue pour son travail dans le domaine de la vidéo, du multimédia et de la scénographie, la codirectrice artistique d’UBU recevra 75 000 $ et Max-Otto Fauteux, qu’elle a choisi comme protégé, recevra 25 000 $. Le jury a souligné le « frisson » qu’il a éprouvé au contact de son travail. « Stéphanie Jasmin nous transporte dans une sphère émotionnelle plus profonde que la réalité elle-même. On peut dire qu’elle a inventé son propre langage scénique. Et elle en a encore beaucoup à nous montrer ! » a résumé la présidente du jury, Vanessa Porteous.