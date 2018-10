Théâtre: le prix Gascon-Thomas à David Fox et à Martin Faucher

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le prix Gascon-Thomas 2018 sera remis cette année au comédien David Fox et au metteur en scène et directeur artistique Martin Faucher. C’est ce qu’ont annoncé lundi les administrateurs de l’École nationale de théâtre. « Ces artistes posent des questions difficiles, proposent de nouvelles façons de travailler et de créer et défient le statu quo. » Né en Ontario, le comédien David Fox a joué sur de nombreuses scènes canadiennes. Il a reçu le Toronto Alliance for the Performing Arts Ticket Award, qui honore une personne qui excelle dans sa carrière tout en favorisant le développement du théâtre canadien. Martin Faucher est directeur artistique du Festival TransAmériques. Il a également signé de nombreuses mises en scène de textes contemporains. Il a été président de Danse Léveillé Danse et du Conseil québécois du théâtre. Le prix Gascon-Thomas, ainsi nommé en l’honneur des deux fondateurs de l’École nationale de théâtre, récompense chaque année un lauréat francophone et un lauréat anglophone.