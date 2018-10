«Fiel»: désordre adolescent

Depuis 15 ans, Marilyn Perreault, codirectrice artistique du Théâtre I.N.K., se consacre à cristalliser sur scène, dans un théâtre qui emprunte à la danse et à l’acrobatie, les détresses et les émerveillements de l’enfance et de l’adolescence. Avec Fiel, sa plus récente pièce, présentée ces jours-ci aux Écuries, l’auteure et metteuse en scène renoue plus spécifiquement avec un thème qu’elle avait abordé en 2011 dans Britannicus Now, à savoir les violences tristement inhérentes à l’école secondaire.

Un bal des finissants qui tourne mal, très mal, voilà ce qu’évoque la pièce. Commençons par saluer le courage dont la créatrice fait preuve en abordant, qui plus est dans un spectacle notamment destiné au public adolescent, un sujet aussi grave, un enjeu aussi crucial, rien de moins que les fondements de ce qu’il faut désormais appeler par son nom : la culture du viol. Malheureusement, la pièce de Marilyn Perreault, pourtant élaborée à partir d’entrevues, réunit nombre de clichés, du footballeur abruti à la princesse immaculée, sans oublier la beuverie dans un lieu éloigné, ici un champ de maïs vaseux.

Racontés dans le désordre, transposés dans un assemblage de corps, un ballet de chaises sur roulettes, ou encore filmés à vol d’oiseau et retransmis en fond de scène, les événements sont difficiles à recomposer, inutilement pénibles à déchiffrer. Le texte, quoique porté par une agréable poésie, quelques plaisants contrastes de ton, n’est guère plus éclairant. Si bien que le spectacle est plus abscons que mystérieux, plus confus que métaphorique, plus technique qu’émouvant. Généralement énergique, la représentation ralentit, piétine et même s’enlise par endroits. Pas de doute, dans la courbe du récit, une vélocité reste à atteindre, un équilibre à trouver.

Heureusement, il y a les six exceptionnels interprètes, de ceux qui ne remarquent tout simplement pas les frontières que d’autres tracent entre le théâtre, la danse et l’acrobatie. On a vu Harou Davtyan dans certaines des créations de Philippe Boutin ; Marie Fannie Guay chez DynamO Théâtre ; Nora Guerch dans Lignedebus, la précédente pièce de Perreault ; Xavier Malo sous la bannière d’Omnibus ; Marc-André Poliquin chez Hélène Blackburn ; et Lesly Velázquez dansJean dit d’Olivier Chonière. Leur performance, leur engagement, leur investissement total valent le détour, malheureusement plus que le spectacle en soi.