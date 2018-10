Deux lauréats pour le premier prix Françoise-Graton

Photo: Gunther Gamper

Marc Beaupré et Stéfan Boucher ont remporté les honneurs samedi en se voyant décerner le premier prix Françoise-Graton. Le Théâtre Denise-Pelletier — qui décerne le prix — a voulu souligner « la puissante théâtralité » de leur adaptation musicale et scénique du récit d’Homère, L’Iliade. Créé en août dernier, le prix récompense un ou plusieurs artistes qui ont réussi à mêler avec audace les mots art et éducation dans leur oeuvre, présentée à la salle Denise-Pelletier ou la salle Fred-Barry durant la saison. Le prix, qui s’accompagne d’une bourse de 2000 $, a été remis samedi par l’auteure Isabelle Doré, filleule de Françoise Graton, décédée en 2014. Avec Gilles Pelletier et Georges Groulx, elle avait cofondé le Théâtre Denise-Pelletier, autrefois appelé Nouvelle Compagnie théâtrale.