Un spectacle en hommage à Nelly Arcan présenté à Amsterdam

Un spectacle québécois en hommage à l’écrivaine Nelly Arcan, disparue en 2009, est présenté à compter de jeudi 4 octobre dans un théâtre d’Amsterdam aux Pays-Bas. Il s’agit de la pièce La fureur de ce que je pense, de Marie Brassard, qui avait été créée en 2013. Trois représentations ont été programmées. Christine Beaulieu, qui est l’une des interprètes de cette pièce, souligne qu’elle suscite de l’intérêt à l’étranger. « On est allés à Madrid en avril dernier, la semaine dernière on était à Limoges et là, on est à Amsterdam pour présenter le spectacle, a énuméré l’artiste en entrevue transatlantique avec La Presse canadienne. Il y a encore d’autres diffuseurs intéressés. Donc, moi, en ce moment, je réalise vraiment un rêve d’être ici parce que l’on est dans un des plus beaux théâtres au monde [le Stadsschouwburg]. » Celle qui est aussi dramaturge a par ailleurs appris mercredi qu’elle est finaliste dans la catégorie théâtre pour les Prix littéraires du Gouverneur général. Cette nomination lui revient pour sa pièce J’aime Hydro.