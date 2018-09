Les flâneurs

En voyage avec Voltaire

On savoure la performance d’Emmanuel Schwartz en Voltaire, entouré de ses personnages de Candide ou l’optimisme, à l’affiche du TNM, avec folle équipée dans un XVIIIe siècle de violence insensée que le philosophe Pangloss et son disciple voient à travers des lunettes roses. Cette amusante et éloquente adaptation, avec ponts temporels érigés, du conte de Voltaire par Pierre-Yves Lemieux s’appuie sur une fine mise en scène d’Alice Ronfard. Lire ou relire Candide dans cette foulée n’est pas plus mal. Ça permet de comparer l’adaptation au texte original, en contraste accentué entre l’optimisme de Candide et les malheurs semés sur sa route et celle des siens. Aussi pour le séjour en Eldorado, escamoté dans la pièce.