Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Réunis sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) pour Les chaises, Gilles Renaud et Monique Miller l’ont été à nouveau jeudi pour la remise des prix Gascon-Roux, le duo se voyant octroyer les prix des interprétations féminine et masculine. Primée pour ses décors et ses éclairages, la pièce s’est arrogé la part du lion, suivie de Demain matin, Montréal m’attend, qui a notamment valu le prix de la mise en scène à René Richard Cyr et le prix Olivier Reichenbach à Marie-Andrée Lemieux. La directrice artistique du TNM, Lorraine Pintal, a par ailleurs profité de la remise pour annoncer l’octroi de la Bourse à la création Jean-Louis Roux à Fanny Britt et Alexia Bürger et de la Bourse inclusion et équité à l’acteur d’origine caribéenne Philippe Racine.