Le geste de révolte de Maguy Marin

Maguy Marin est l’une de ces créatrices engagées pour lesquelles il est impossible de créer en faisant fi du contexte sociopolitique dans lequel elles baignent. Dans sa nouvelle création présentée en première à Lyon, la chorégraphe expose avec audace et sans compromis l’individu piégé dans les rouages de la société de consommation.

Inspirée des essais du sociologue et économiste Frédéric Lordon, Ligne de crête cherche à sonder la part de servitude inscrite à même nos désirs et nos compulsions à consommer : « On n’agit pas, mais on est agis par le monde extérieur, » affirme la créatrice dans ses loges au Théâtre national populaire de Villeurbanne. « On a du mal à résister à cette pression extérieure du néolibéralisme qui fabrique des désirs pour que quelques-unes en tirent profit. Et pour que quelques-unes s’enrichissent, il faut que beaucoup cèdent et achètent, tout et n’importe quoi. Même si on essaie d’y résister, on est pris dans ce système de production capitaliste qui n’arrête pas de fabriquer des désirs illimités ».

Confort et indifférence

L’actualité pousse pourtant à la révolte, pense la créatrice, qui décrit les dernières décisions néfastes ayant marqué le monde politique ces dernières années : l’autorisation du glyphosate (pesticide utilisé par le géant Monsanto) par l’Union européenne ; les petits pas du gouvernement français en matière d’environnement entraînant la démission du ministre Nicolas Hulot ; le pouvoir d’influence des multinationales sur les politiques des dirigeants de ce monde au détriment du bien commun ; le recours massif au plastique malgré ses impacts sur la santé le fait qu’on persiste à en vendre et en acheter.

Partant du constat d’un monde abîmé où se creusent les fossés d’inégalité, la créatrice a voulu injecter son ras-le-bol dans Ligne de crête. La pièce sur le mode de la confrontation illustre l’engluement des individus dans le système capitaliste. Après avoir abordé la décadence éthique et morale des puissants de ce monde dans Deux mille dix-sept, elle prend cette fois dans sa ligne de mire notre manque de responsabilité et notre inertie collective : « Les mobilisations restent encore trop faibles pour vraiment faire plier la logique néolibérale. C’est un cycle infernal dans lequel on joue aussi un rôle terrible. Faire quelque chose à l’échelle individuelle n’est plus suffisant, il faut que ce soit un effort collectif, d’où l’importance de militer et de réfléchir ensemble à comment contrer ces choses-là. »

Pour laisser sa marque dans les consciences, la chorégraphe mise sur un procédé d’accumulation et de saturation de l’espace et du son, quitte à causer la frustration du public : « Je tente de ne laisser aucune échappatoire », affirme-t-elle, « Au risque d’être assez simple dans mon propos », les problématiques entourant la société de consommation n’étant pas nouvelles et donnant lieu à de nombreux discours. Mais Maguy Marin croit en l’engagement des affects que suppose la danse et cultive l’espoir de donner à travers sa pièce un élan aux spectateurs pour s’engager vers une mobilisation collective.