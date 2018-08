Zoom sur la Rotonde

Douze oeuvres chorégraphiques donneront à La Rotonde ses formes cette saison 2018-2019 puisant du côté du Québec, mais aussi du Canada, de la Belgique et des Pays-Bas. De Québec même, on verra la plus récente création d’Alan Lake, Gratter la pénombre, de même qu’une cocréation d’Ariane Voineau et Josué Beaucage avec Les Gros Becs, Sous la feuille, destinée aux petits de 18 mois à 4 ans. À surveiller aussi : Grand poney de Jacques Poulin-Denis, The Black Piece d’Ann Van den Broek, et trois perles issues du dernier FTA, soit Solo 70 de Paul-André Fortier, Pour de Daina Ashbee et bang bang de Manuel Roque.