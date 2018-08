«Manifeste de la jeune fille» en tournée

Après avoir séduit le public et la critique l’hiver dernier à l’Espace Go, la pièce Manifeste de la jeune fille d’Olivier Choinière sera de retour sur les planches de l’Outremont le 5 octobre prochain, avant de partir en tournée aux quatre coins du Québec. Au total, une quinzaine de villes devraient recevoir la visite de la troupe d’ici le 29 novembre prochain. Une dizaine de représentations sont notamment prévues au Périscope à Québec. Produite par la plateforme de création L’ACTIVITÉ, un organisme à but non lucratif, la pièce aura, pour l’occasion, une distribution sur mesure comprenant, entre autres, Raymond Cloutier, Stéphane Crête et Muriel Dutil.