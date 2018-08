L'homme de théâtre québécois Albert Millaire est décédé

Le comédien et metteur en scène Albert Millaire est décédé mercredi à l’âge de 83 ans. La nouvelle a été confirmée par voie de communiqué en début d’après-midi par l’Agence Premier Rôle qui le représentait depuis de nombreuses années. L’homme de théâtre s’est éteint paisiblement chez lui, entouré de ses proches.

Actif dans le milieu artistique québécois depuis plus d’une soixantaine d’années, il s’est illustré tout au long de sa vie, tant pour ses interprétations théâtrales que pour ses mises en scène. On a également pu le voir dans de nombreuses productions au petit écran.

Parmi les téléromans et séries auxquels il a participé, notons entre autres Le Courrier du Roy (1958), D’Iberville (1967), Grande Ourse (2004) et, plus récemment, Mémoires vives (2013). Au théâtre, il a foulé les planches du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), du théâtre Denise-Pelletier et du théâtre du Lac Brome, pour ne nommer que ceux-là. Artiste aux multiples talents, il a également mis en scène une dizaine de productions tout au long de sa prolifique carrière.

Les informations concernant les dates des funérailles seront communiquées ultérieurement. Un hommage au TNM devrait également avoir lieu dans un avenir proche.

D’autres détails suivront.