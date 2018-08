La programmation du théâtre La Licorne

L’acteur et metteur en scène Denis Bernard a annoncé mardi qu’il quitterait la direction du théâtre La Licorne et de la compagnie de théâtre La Manufacture au printemps, après dix ans de service.

Entre-temps, La Manufacture présentera la pièce La meute, sur un texte de Catherine-Anne Toupin et dans une mise en scène de Marc Beaupré, dès le 21 août prochain. Le 4 septembre, Les chroniques d’un cœur vintage prend l’affiche, avec un texte et une interprétation d’Émilie Bibeau. À partir du 11 septembre, la compagnie Nuages en pantalon coproduit L’art de la chute, mise en scène par Jean-Philippe Joubert. Du 1er au 19 octobre, les productions Tôtoutard présentent Je suis mixte. Texte et mise en scène de Mathieu Quesnel. À partir du 9 octobre, La Manufacture propose Bonne retraite, Jocelyne, un texte et une mise en scène signés Fabien Cloutier. À partir du 12 novembre, Le Projet Bocal prend l’affiche avec Perplex(e), un texte de Marius von Mayenburg et une mise en scène de Patricia Nolin. Du 29 octobre au 3 novembre, la troupe de Cunning Concepts & Creations prendra d’assaut les planches avec Huff, un texte et une interprétation de Cliff Cardinal, dans une traduction d’Étienne Lepage. Mentionnons enfin que La Manufacture reviendra sur scène pour sa part, pour une dernière fois cette saison, le 15 janvier avec La Queen’s, un texte de Jean Marc Dalpé et une mise en scène de Fernand Rainville.