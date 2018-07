Annulation de «Kanata»: la riposte sera théâtrale, dit Ariane Mnouchkine

Le Théâtre du Soleil, coproducteur de Kanata, répondra par « les armes non violentes de l’art théâtral » à l’annulation du spectacle, décision prise jeudi par Ex Machina, la compagnie de Robert Lepage. Sur le communiqué mis en ligne sur son site Web et sa page Facebook, la troupe parisienne dirigée par Ariane Mnouchkine veut prendre le temps pour préparer sa riposte à « cette tentative d’intimidation définitive des artistes de théâtre ».



Le Théâtre du Soleil considère que les revendications des artistes autochtones sont légitimes, au point où il réitère son invitation à les accueillir à Paris et à tenir un « Festival de théâtre autochtone, qui pourrait devenir un rendez-vous régulier bi ou triannuel ». Mnouchkine et son groupe affirment enfin « sa fidèle affection et son inébranlable admiration » à Robert Lepage.



D'autres détails suivront.