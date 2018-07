Robert Lepage annule «Kanata»

La controverse a eu raison du spectacle Kanata. Par voie de communiqué de sa compagnie Ex Machina, Robert Lepage annonce l’annulation du projet qui devait revoir l’histoire du Canada à travers les rapports entre Blancs et Autochtones.

En cours de production, Kanata devait être créé en décembre à Paris sous l’égide du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine. L’indignation des Autochtones devant l’absence de concepteurs et interprètes issus de leurs communautés avait soulevé une nouvelle fois le débat entre liberté créatrice et appropriation culturelle.

« La controverse infiniment complexe et souvent agressive dans laquelle baigne le spectacle touche maintenant des coproducteurs nord-américains qui s’y intéressaient, et dont certains nous annoncent aujourd’hui leur retrait, lit-on dans le texte d’Ex Machina. Sans leur apport financier, il ne nous est pas possible de réaliser la création de Kanata avec le Théâtre du Soleil. Nous mettons donc un terme au projet. »

La coproduction aux États-Unis était assurée par Park Avenue Armory, une firme vouée à appuyer des projets non conventionnels du monde des arts visuels et des arts pour la scène.

