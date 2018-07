Savoir préparer son public

Plongés dans la tourmente avant même la première de leur spectacle Kanata, Robert Lepage et Ariane Mnouchkine ont ouvert le dialogue avec la communauté autochtone cette semaine. Mais une telle démarche peut-elle systématiquement aider une oeuvre au sujet controversé à passer le test de l’acceptabilité sociale ?

Conscients de pouvoir heurter le public en abordant certains sujets délicats, de plus en plus d’artistes dans le milieu des arts vivants accompagnent leur création d’une démarche de médiation culturelle afin d’aider les spectateurs à se faire leur propre opinion de l’oeuvre.

Atelier, lecture, exposition, rencontre avec les artistes, inclusion d’un groupe dans le processus de création : la médiation culturelle revêt plusieurs formes et dépend de l’artiste, de l’oeuvre, du sujet, du contexte ou encore du lieu de diffusion.

« C’est beaucoup de facteurs, mais c’est qu’il n’existe pas de définition exacte, c’est élastique, et ça évolue avec le temps », explique Anne Nadeau, chargée de cours à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal .

La forme la plus courante reste l’accueil du public par le lieu de diffusion avec un dépliant agrémenté d’éléments de contexte. Un exercice qui ne va parfois pas assez loin, d’après Mme Nadeau, qui est aussi médiatrice culturelle depuis presque vingt ans.

« Je pense que la médiation culturelle doit passer par l’échange entre des êtres humains, à travers des rencontres entre les artistes et les spectateurs avant ou après la représentation, comme le font certains établissements », précise-t-elle.

Bien intégrée dans le milieu des arts visuels, comme les musées qui l’ont vu naître, la médiation culturelle fait tranquillement sa place dans les compagnies de théâtre, entre autres, au Québec. Un atout certain pour les créateurs, assure Mme Nadeau.

« Il faut voir la médiation culturelle comme une porte d’entrée pour accéder à une oeuvre et l’apprécier. En donnant d’autres informations, d’autres perspectives au public, on s’assure que chacun se sente le bienvenu et compétent devant l’oeuvre. »

Cette façon de faire ne garantit pas pour autant une acception systématique d’une oeuvre par la société, croit Mme Nadeau. Elle prend ainsi l’exemple du spectacle SLAV de Robert Lepage, qui, accusé de faire preuve d’appropriation culturelle, a été annulé.

« Je ne peux pas dire que la médiation culturelle, sous forme d’une exposition ou d’un guide informatif, aurait eu un effet magique et sauvé SLAV. Plusieurs personnes qui ont réagi n’avaient pas vu le spectacle, ils en avaient surtout après les intentions prêtées aux créateurs, qui ont mis du temps avant d’expliquer leur démarche. Mais peut-être qu’une médiation culturelle pendant le processus de création aurait changé la donne, car ça aurait influencé les artistes. »

Une méthode indispensable ?

Jean-Marie Lafortune, professeur au Département de communication sociale et publique de l’UQAM, renchérit : plus le sujet traité par une oeuvre est épineux — susceptible de créer la controverse —, plus elle devrait être insérée dans un processus de médiation culturelle. Mais de là à se l’imposer de façon systématique… le professeur reste sceptique.

« Les créateurs ne se rangeront jamais derrière cette idée. Plus on met d’intermédiaires entre l’oeuvre et son public, plus on embrouille les choses et l’appréciation de l’oeuvre », explique-t-il.

La dramaturge Annabel Soutar confirme. L’art est une forme de médiation culturelle en soi, dit-elle. « Quand je crée, je suis en constante conversation avec les gens concernés par le sujet que j’aborde, raconte-t-elle. Je les écoute, les questionne, et j’attends leur approbation. C’est une part essentielle de mon processus de création artistique. »

Elle donne pour exemple sa pièce Fredy — qui retrace l’histoire de Fredy Villanueva, un jeune homme décédé sous les balles d’un policier à Montréal-Nord en 2008 —, où l’un des comédiens n’était pas un professionnel, mais une personne impliquée directement dans l’affaire Villanueva. « On faisait des répétitions devant différentes communautés culturelles, on a invité aussi des membres du Comité de soutien à la famille Villanueva. »

« Faire du bon théâtre, c’est donc faire un travail de médiation culturelle [durant la création] de l’oeuvre », insiste Mme Soutar. L’accompagnement du public en parallèle à la diffusion de la pièce reste superflu.

« Pourquoi en rajouter une couche ? Les spectateurs n’ont pas besoin d’une leçon ni qu’on leur dise comment interpréter la pièce. Trop les préparer, c’est ne pas faire confiance à leur intelligence et à leur capacité de tirer leurs propres conclusions. »

Des outils

L’auteure ne refuse jamais pour autant de rencontrer les personnes qui ne demandent qu’à approfondir leur compréhension de sa démarche artistique pour se faire une opinion sur son oeuvre.

Mais il serait toutefois utopique de croire qu’une oeuvre agit toujours comme médiatrice entre les artistes et leur public, selon M. Lafortune. Si certains sont de fins connaisseurs du milieu et n’ont pas besoin d’être guidés, d’autres, moins familiarisés au langage artistique, ont besoin davantage d’outils pour apprécier la pièce.

« Au-delà du débat créé, parfois, un sujet va heurter ou choquer un public plus sensible. Il faut le prévoir en amont », estime-t-il.

« Le danger dans la médiation, c’est de trop prendre le spectateur par la main, de trop le guider, de l’orienter vers quoi penser d’une oeuvre », note de son côté Benoit Vermeulen, codirecteur artistique du Théâtre le Clou à Montréal. Son équipe travaille majoritairement avec des adolescents qui n’ont souvent aucune référence sur le plan la forme et du contenu des oeuvres théâtrales.

« On essaie de les outiller à travers des ateliers, des rencontres dans les classes avant les représentations, ou encore en les incluant dans l’étape de la création. C’est certain que ça change la réception de l’oeuvre. »

Il se dit curieux de connaître l’issue de la rencontre entre Robert Lepage, Ariane Mnouchkine et les personnalités autochtones au sujet de Kanata. « L’échange va certainement influencer les créateurs dans leur démarche. Mais c’est sûr que c’est difficile à cerner parfois, où ça commence, où ça s’arrête, quand c’est simplement de la communication. »