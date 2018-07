Robert Lepage déplore le «muselage» de «SLĀV»

Robert Lepage déplore que le spectacle SLĀV — dont il signait la mise en scène — a été « muselé » et considère que la décision du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) est un « coup porté à la liberté d’expression artistique ».

« S’il n’en tenait qu’à moi, le spectacle tiendrait encore l’affiche », écrit le dramaturge dans un communiqué émis tôt vendredi matin.

« Il est bien évident que tout nouveau spectacle comporte son lot de maladresses, de ratés et de mauvais choix. Mais […] le théâtre est un art vivant, qui permet à une œuvre d’être en constante évolution, en perpétuelle réécriture au contact du public et de ses réactions, et de corriger le tir au fil des représentations. Cette évolution n’a pas pu se produire dans le cas de SLĀV, puisque le spectacle a été annulé après seulement trois représentations. »

Critiqué par plusieurs comme étant un exemple flagrant d’appropriation culturelle, SLĀV — qui se présentait comme une « odyssée théâtrale à travers les chants d’esclaves » — a été retiré de l’affiche du FIJM mercredi, alors qu’il restait neuf représentations (l’interprète principale, Betty Bonifassi, était par ailleurs blessée à ce moment).

Que pense Robert Lepage du fond du débat? Il a préféré vendredi ne pas aborder cette question. « Je préfère laisser aux détracteurs et aux défenseurs du projet le soin de débattre et définir ce qu’est l’appropriation culturelle, car il s’agit là d’un problème éminemment complexe que je n’ai pas la prétention de pouvoir résoudre. »

Il poursuit: « Pour moi, la chose la plus navrante que je note, dans la rue comme dans certains médias, c’est l’affligeant discours d’intolérance. Tout ce qui a mené à cette annulation est un coup porté à la liberté d’expression artistique et je considère que mes 40 années d’expérience dans les arts de scène m’autorisent à parler avec légitimité de cet aspect de la question. »

Robert Lepage rappelle que la pratique théâtrale repose sur un « principe bien simple: jouer à être quelqu’un d’autre. Jouer à l’autre. Se glisser dans la peau de l’autre afin d’essayer de le comprendre et, par le fait même, peut-être aussi se comprendre soi-même. » Ce qui peut exiger que « l’on emprunte à l’autre son allure, sa voix, son accent et même à l’occasion son genre ».

Il estime qu’à « partir du moment où il ne nous est plus permis de nous glisser dans la peau de l’autre [dans la pratique théâtrale], où il nous est interdit de nous reconnaître dans l’autre, le théâtre s’en trouve dénaturé, empêché d’accomplir sa fonction première, et perd sa raison d’être. »

Ce faisant, il défend une approche qu’il reconnait avoir régulièrement utilisée. « Au fil de ma carrière, il m’est souvent arrivé de consacrer des spectacles entiers à la dénonciation d’injustices subies à travers l’histoire par des groupes culturels spécifiques dont aucuns des acteurs n’étaient issus. Ces spectacles ont été joués partout à travers le monde, devant les publics les plus divers, sans jamais que l’on ne m’accuse d’appropriation culturelle et encore moins de racisme », écrit-il.

Huile sur le feu

Si Robert Lepage n’a pas défendu ses choix artistiques avant ce matin, c’est qu’il jugeait qu’il « serait plus sage de garder le silence puisque toute déclaration de notre part n’aurait fait que jeter de l’huile sur le feu » à ce qu’il qualifie « d’atmosphère survoltée ». « Pendant que le spectacle tenait l’affiche et parlait de lui-même, nous ne sentions pas le besoin de rajouter quoi que ce soit, ce qui nous a permis d’être à l’écoute des arguments de ceux qui s’opposaient à la tenue de notre spectacle. »

Robert Lepage soutient que l’équipe de création du spectacle — notamment Betty Bonifassi et lui — était « consciente, depuis le début du projet, que le sujet que nous abordions était sensible et qu’il était donc de notre devoir d’agir et de créer ce spectacle de manière respectueuse, réfléchie, informée, honnête et intègre ».

Grosse polémique

Dans un autre communiqué émis mercredi, la direction du FIJM indiquait avoir été « ébranlée et fortement touchée par tous les témoignages reçus » autour de SLĀV. « Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui ont été blessées. Évidemment, cela n’était pas du tout notre intention. »

Le FIJM soutenait avoir pris la décision d’annuler les spectacles en compagnie de Betty Bonafassi.

Ce geste spectaculaire survenait au lendemain de l’annulation, par l’artiste afro-américain Moses Sumney, de sa prestation au FIJM parce qu’il voulait dénoncer le soutien du festival à la production SLAV.

Le débat autour de SLĀV a eu des répercussions dans plusieurs médias internationaux, dont le New York Times, The Guardian et le très réputé magazine musical Pitchfork.