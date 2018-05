Au calendrier: le pouvoir au Quat’sous

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous, Olivier Kemeid, a fait du pouvoir le terrain de jeu de sa saison 2018-2019, rappelant lundi que, derrière la façade dirigiste de ce mot, il y a aussi un verbe, gros de promesses et de libertés à gagner. L’automne débutera en lion avecd’Annick Lefebvre, après un baptême convaincant à La Colline à Paris. Suivra un duo solide formé de Catherine Vidal et de Marc Beaupré à la barre de la fresque italienne. L’automne finira sur un texte de Rose-Maïté Erkoreka,sur le pouvoir au féminin. Janvier jouera sur la peur et la culpabilité avecde Jérémie Niel. Y succéderont les identités morcelées de, une collaboration québéco-écossaise. Le mot de la fin sera tout bergmanien avec