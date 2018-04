Au calendrier: à deux, c’est mieux, chez Duceppe

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le nouveau tandem formé par David Laurin et Jean-Simon Traversy a la dramaturgie anglo-saxonne tatouée sur le coeur. Dévoilée lundi, la première saison qui porte leur griffe à la Compagnie Jean Duceppe témoigne d’une urgence à la faire entendre en l’ancrant résolument dans le présent. Le premier coup de semonce du duo (ici croqué avec trois comédiens de cette cuvée 2018-2019 : Yves Jacques, Sandrine Bisson et Isabelle Blais) sera donné avec, un thriller politique avec en son centre le conflit israélo-palestinien mis en scène par Édith Patenaude. Octobre aura des allures de retour aux sources avec le classique de Steinbeck, décapé par Vincent-Guillaume Otis. Décembre renouera avec l’actualité post #MoiAussi avec, à laquelle se mesurera Frédéric Blanchette. La fin de l’année alignera trois valeurs sûres :du même Traversy,, de Robert Lepage, et le délicieux, de Christine Beaulieu.