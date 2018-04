Au calendrier : un TNM qui se veut porteur de repères

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

C’était soir de lancement lundi au Théâtre du Nouveau Monde, où se sont pressés ceux qui donneront ses contours à une saison 2018-2019 axée sur des géants revisités avec mordant. Le coup d’envoi sera voltairien, avec Candide ou l’optimisme, qui verra Emmanuel Schwartz prendre les traits de celui dont la « physionomie annonçait son âme ». Novembre arrivera comme un coup de tonnerre avec Bilan, de Marcel Dubé, que revisitera Benoît Vermeulen à la mise en scène. Janvier se lèvera sur Robert Lepage, qui se frottera au Coriolan, du Grand Will, traduit par Michel Garneau. Suivra en mars un tandem étonnant formé d’Éric-Emmanuel Schmitt et de la soprano Marie-Josée Lord dans Le mystère Carmen, sur l’univers de Georges Bizet. En mai, c’est Britannicus qui sera remis entre les mains du jeune prodige Florent Siaud. La saison se fermera sur le tandem redoutable formé de Michel Marc Bouchard et Serge Denoncourt, de retour avec la pièce intimiste La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.