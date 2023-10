La SMCQ à la croisée des chemins

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) a nommé mercredi dernier Simon Bertrand à la direction artistique par intérim, à la suite du départ d’Ana Sokolovic en juin dernier. Son mandat, d’une durée de six mois, est lié à une mission de réflexion sur le fonctionnement et l’avenir de la société.

L’acceptation par Simon Bertrand d’un intérim s’est faite par « décision commune avec le conseil d’administration » selon les dires de l’intéressé au Devoir. La SMCQ entame une réflexion stratégique quinquennale. « Celle-ci est particulièrement déterminante pour son avenir », juge le directeur artistique par intérim, qui y associera un « comité consultatif de quatre compositeurs ».

Quand on lui demande si la réflexion inclut l’utilité même de la SMCQ, M. Bertrand rétorque « Oui, bien sûr ! C’est donc une démarche que je prends très au sérieux, car la SMCQ est un organisme essentiel. »

Les questions de mission, de vision, de développement, de programmation, de formule des concerts, de développement du public et de médiation culturelle vont être abordées avec l’équipe administrative, le chef attitré Cristian Gort, la direction, le conseil d’administration (CA) et un comité consultatif en cours de formation dans le but de réfléchir à un plan stratégique de cinq ans. Cette réflexion doit se terminer en février.

Nouveaux besoins

Pourrait-on être amené à constater, au bout de la réflexion, que Simon Bertrand est la bonne personne pour mener la barque et appliquer les remèdes ? « Ce sera une décision du CA quand le temps viendra », dit le compositeur, dont la priorité demeure le mandat à réaliser dans les six prochains mois. Est-il potentiellement candidat ? « Oui, peut-être », lâche celui qui coupe court à ce genre de conjectures.

« Nous sortons d’une direction artistique de 33 ans, et les défis de Walter Boudreau, nommé dans les années 1980, n’étaient pas les mêmes que ceux d’aujourd’hui. Walter a été un défricheur pour créer un milieu qui n’existait pas. En 2023, c’est très différent : le milieu a évolué, il y a des esthétiques musicales très diverses, moins de dogmes esthétiques. Il faut donner un reflet de cette diversité et réfléchir à la question : qui est notre public et comment allons-nous le chercher ? »

Aux yeux de Simon Bertrand, « on a souvent tenu pour acquis que le milieu de la musique classique conventionnelle était le public cible. Moi, j’ai toujours eu des doutes là-dessus. Il faut donc prendre le pouls du milieu, interroger les intervenants, les artisans, les interprètes, les nouveaux qui arrivent et décident de se consacrer aux compositeurs vivants. Il faut jauger les attentes et besoins du milieu. C’est dans ce sens que je veux aller. L’important, c’est la réflexion que je vais générer et les résultats que je vais obtenir. La durée n’est pas importante, j’étais donc d’accord pour l’intérim ».

Simon Bertrand pense qu’il est nécessaire pour la SMCQ « de rester à l’affût des nouvelles générations ». Il trouve aussi qu’il n’y a pas de raisons qu’on garde au XXIe siècle une vieille formule de concerts issue des XIXe et XXe siècles « avec queues-de-pie et applaudissements ». « Est-ce le cadre pour ce que les compositeurs composent aujourd’hui ? » se demande-t-il. « Des réflexions comme cela, il y en a beaucoup ! » souligne l’intérimaire, qui va avoir bien du travail en six petits mois.

Simon Bertrand ne pense pas que Le Vivier taille des croupières générationnelles à la SMCQ : « Je vois une complémentarité, pas une concurrence. Le Vivier est davantage centré sur les interprètes et les ensembles, alors que la SMCQ a été créée par des compositeurs pour les compositeurs. Et les compositeurs ont besoin de la SMCQ, maintenant plus que jamais. »

Dans les manières de diffuser et de refléter la diversité musicale, le nouveau directeur compte aussi « tirer des leçons sur le potentiel d’élargissement du public découvert pendant la pandémie. On pouvait alors aller chercher des milliers de personnes au lieu de centaines. Je vais m’entourer de gens qui vont m’aider à réfléchir à ça et prendre le pouls du milieu. Je suis très motivé ».

Une réflexion nécessaire pour la promotion du travail des compositeurs.