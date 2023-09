La vibrante leçon de Marie-Nicole Lemieux

Cette fin de semaine paraît « le » disque de Marie-Nicole Lemieux que nous attendons depuis tant d’années : Les nuits d’été de Berlioz. Le résultat justifie la patience, car bien plus qu’un enregistrement il s’agit d’un legs pour l’histoire, fruit de la quintessence d’un art qui dépasse de loin le chant.

Pour comprendre ce qui se passe dans ce disque, il faut retourner à une entrevue donnée par Marie-Nicole Lemieux au Devoir dans le salon feutré d’un hôtel d’Amsterdam lors de la tournée européenne de l’Orchestre Métropolitain en novembre 2017.

La chanteuse nous racontait comment, en 2000, le célèbre chef et gardien d’une grande tradition de la musique française Michel Plasson, après l’avoir entendue au concours Reine Elisabeth de Belgique, l’avait conviée à Toulouse. « Il a pris le téléphone et dit à mon agent : “Je veux faire Les nuits d’été avec cette petite Canadienne”. Et là j’ai fait une rencontre très importante : Monsieur Plasson m’a prise par la joue, il m’a dit : “Ma petite, allons, on va travailler.” Il a fait venir son pianiste, Bob, et il m’a fait travailler pendant deux heures comme s’il voyait quelque chose en moi et qu’il voulait absolument me léguer ce qu’il savait sur le phrasé français. »

Embûches

Les sources de ce que nous entendons dans ce disque qui paraît un jour d’automne 2023 se trouvent là et dans tout ce qui fructifia par la suite. « Depuis deux ou trois ans, je suis en mesure de faire ce que je veux, surtout dans la musique française. Je me sens bien, vocalement », avouait Marie-Nicole Lemieux en 2017 alors qu’elle chantait Les nuits d’été en tournée avec Yannick Nézet-Séguin. « Ma professeure me disait la semaine dernière que je suis au zénith de ma voix. Cela fait 22 ans que je travaille avec elle et elle m’a toujours dit : “Tu vas voir : le zénith c’est la quarantaine”. »

En 2017, nous avions entendu que Les nuits d’été étaient prêtes. Ensuite, ce fut une sorte de course à obstacles pour immortaliser cette interprétation. Quel chef, dans quelles conditions ? L’ultime rendez-vous espéré avec Michel Plasson échoua. Ce fut une forme de deuil pour la chanteuse. Yannick Nézet-Séguin ? Ils n’étaient pas chez le même éditeur discographique. Toulouse ? Bordeaux ? Pour tout compliquer davantage est arrivée la pandémie. Alors le projet a abouti en mai 2021 à Monte-Carlo avec Kazuki Yamada. Et tout y est, orchestralement aussi, avec une vraie audace dans la caractérisation sonore (cuivres parfaitement dosés dans « Sur les lagunes », grincement lacérant au milieu de « Au cimetière »).

Les compléments, Mélodies persanes de Saint-Saëns et Shéhérazade de Ravel, captés en juillet 2022, bénéficient du même soin, de la même écoute et complicité.

Art complexe

Alors, qu’est-ce qui est si important ici ? L’incarnation et la transmission, au degré le plus suprême, de l’art de la mélodie française : l’art de dire en chantant. La grande majorité des chanteurs n’hésitent pas à sacrifier le texte pour produire le son « idéal » en plaçant leur voix. C’est plus ou moins évident, mais tout le monde fait des compromis ici ou là. Marie-Nicole Lemieux célèbre la poésie en chantant et le fait avec les inflexions parfaites et un contrôle presque irréel. Jamais la voix ou la « performance vocale » ne distraient des mots.

On en arrive à une considération qui rejoint les propos de la jeune soprano Elisabeth St-Gelais racontant son expérience du Prix d’Europe dans le DMag de ce jour : quand l’artiste arrive avec un tel niveau de préméditation et de finition, il parvient à un inexplicable mélange de contrôle et d’abandon. Lorsque, dans « L’île inconnue », Marie-Nicole Lemieux chante « Menez-moi, dit la belle, À la rive fidèle où l’on aime toujours », on perçoit littéralement le sourire, le bonheur, la candeur. Avec « Sur les lagunes » et « Au cimetière », au-delà de la leçon de chant et de style, elle nous happe et nous vrille le coeur.

La prise de son, qui place la chanteuse très en avant, pourrait être intraitable, cruelle, mais rend la prouesse encore plus palpable. Les seuls mots qui conviennent sont « bouleversant » et « renversant ».

Le couplage avec Shéhérazade de Ravel est toujours éloquent. La manière dont une chanteuse infléchit la prononciation du premier mot, « Asie », en dit déjà beaucoup. Évidemment, on ne prendra pas Marie-Nicole Lemieux en défaut de mauvais goût ! La douce pulsation d’une langueur retenue de « L’indifférent » est hypnotique. Le troisième cycle, Mélodies persanes de Saint-Saëns, est une nouvelle reconstitution du Palazzetto Bru Zane de l’orchestration du compositeur d’un cycle orientalisant composé en 1870. Il donne sa touche d’originalité au programme.

La prochaine étape, le prochain défi, sera désormais de réaliser le ou les (Le chant de la terre, cycles de lieder avec orchestre) grands disques de Mahler que cette voix appelle. Là aussi le choix du partenaire, et, surtout, de l’orchestre sera cornélien et capital.

Marie-Nicole Lemieux ★★★★★ Berlioz : Les nuits d’été. Ravel : Shéhérazade. Saint-Saëns : Mélodies persanes. Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada. Erato 505419659478