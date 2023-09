Un homme (seul) à la mer

Il y a une plage dans nos oreilles, on entend presque les oiseaux crier dans le ciel bleu. Le sable est chaud et ça sent la crème solaire. Mais le coeur est ailleurs, probablement à des milliers de kilomètres de là, trituré par la distance, la solitude, les au revoir et les doutes. Voilà le décor tissé au fil des 10 nouvelles chansons d’Aliocha Schneider, qui offre avec ce troisième disque une première plongée dans la mer de la musique francophone.

Depuis son premier album, Eleven Songs, paru en 2017, Aliocha n’utilisait que son prénom pour son projet musical. Voilà que l’artiste, aussi comédien, reprend possession de son patronyme, donnant même son nom complet à cet opus, intitulé sobrement Aliocha Schneider. De l’autre côté de l’écran, dans son appartement parisien, le jeune homme, qui vient tout juste d’avoir 30 ans, rigole d’avance juste à penser à ce qu’il s’apprête à dire. « Je suis sûr que j’ai dit ça pour les albums précédents aussi, mais ça montre que c’est mon album le plus personnel ! assure-t-il. C’est vrai, c’est mon processus. À mon 12e album aussi, j’espère que je dirai que c’est mon album le plus personnel. »

Beaucoup de ses nouvelles pièces sont en fait nées en 2021, année durant laquelle Aliocha a passé de longs mois en Grèce lors de deux tournages distincts, pour le film Music, d’Angela Schanelec, et pour la série Salade grecque, de Cédric Klapisch. Le Franco-Canadien n’essaie surtout pas de faire pitié, le travail était agréable et la vie au jour le jour « n’était vraiment pas dégueu », mais tous ceux qui voyagent ainsi savent que la distance crée des sentiments complexes — qui traversent les titres de ce disque.

« À la fois j’étais loin de ma famille, j’étais loin de ma blonde, loin des gens que j’aime, mais j’étais quand même dans un contexte assez merveilleux. Sauf que je n’arrivais pas à être totalement dans le moment parce que ma vie m’attendait ailleurs », note Aliocha, en couple avec la chanteuse pop Charlotte Cardin, qui, en tant que vedette, a aussi la fâcheuse habitude de partir de longs moments en tournée.

La pièce qui résume peut-être le mieux les émotions mixtes que suscitent de telles situations est Ensemble, située en plein coeur du disque. « Qu’est-ce que ça veut dire d’être ensemble / si on n’est pas ensemble ? / Est-ce que ça suffit de s’attendre ? / […] La mémoire est courte / l’été est cruel / et les filles sont belles », livre-t-il.

Cette finale, un clin d’oeil avoué à Jean Leloup, n’est pas une affaire de fidélité, soutient Aliocha. « C’est une question de garder les liens avec des choses qui sont peut-être plus profondes en fait, puis de penser au long terme finalement. »

Le grand musicien aux boucles blondes laisse quelques secondes de réflexion passer. Puis il donne l’exemple de la chanson de Barbara Dis, quand reviendras-tu ?. « C’est clairement une chanson d’amour. Elle dit “j’ai envie d’être avec toi”, mais elle dit aussi “si tu ne comprends pas qu’il faut que tu reviennes, j’irai me réchauffer à un autre soleil”, paraphrase-t-il. T’sais : “Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin et je n’ai pas la vertu des femmes de marins”, ça, c’est extraordinaire. C’est cette complexité-là qui m’intéressait. »

Français et chaleur

L’idée d’écrire en français est née d’une tentative pandémique d’Aliocha, qui a traduit sa pièce Forget My Blues, devenue C’est tout, c’est rien. L’exercice a été « une révélation » pour lui, et a mené à ses nouvelles chansons, presque toutes dans la langue de Molière. Le chanteur s’est tout de même associé pour les textes à Marc-André Gilbert (Charlotte Cardin, Milk & Bone, Ariane Moffatt), qui a aussi réalisé le disque.

La coécriture s’est avérée très stimulante et inspirante, brisant pour Aliocha le poids de la solitude de la création. « Et il m’a poussé aussi à ne pas m’éviter, à rentrer dans le lard, quelque part, de parler vraiment de moi, de mes sentiments. D’aller au plus cru. Au plus réel. Chaque fois que j’essayais un peu de faire de la littérature, si on peut dire, c’était non. »

Et pour Aliocha, il y avait aussi un équilibre à trouver entre ses identités québécoise et française, entre lesquelles il est vraiment à cheval. « Je suis sur une ligne qui me plaît, qui me ressemble, dit-il. J’ai essayé d’éviter les expressions trop typées. Je ne sors pas un “du coup”, mais je ne sors pas non plus une expression purement québécoise. »

Le travail de studio avec Marc-André Gilbert a aussi beaucoup tourné autour de l’identité sonore de ce disque, inspiré de la chaleur de la Grèce, d’une certaine lenteur, pour ne pas dire langueur. Une bonne partie de ces vibrations viennent des percussions, presque latines, chaloupées.

L’autre point fort des morceaux est l’utilisation de guitares acoustiques « au son super dry, avec beaucoup de proximité », note Schneider, qui offre de belles lignes mélodiques sur l’instrument. Il se lève et va chercher une Martin de 1949, « une 00-17, c’est le modèle de la première guitare de Bob Dylan », une inspiration forte pour Aliocha. « Et puis on a aussi joué pas mal sur une petite Epiphone Parlor au studio de Jesse Mac Cormack. Il a dû la payer 50 $. Ça sonnait tout cassé, tout pété, mais on a vraiment tripé là-dessus. » Le genre d’instrument qu’on traîne à l’épaule en voyage, quoi.

Par leur nature, les pièces d’Aliocha Schneider risquent d’atteindre de nouvelles oreilles, d’autant qu’elles sont publiées en France chez Local, une étiquette gérée par le vétéran et réputé Philippe Ascoli (Phoenix) et associée à la famille bien enracinée du label Tôt ou tard. Aliocha hésite à parler d’ambitions de succès, qui ne sont pas le moteur de son projet et qu’il associe d’une certaine manière à un manque de modestie.

Mais quand même. « Philippe Ascoli me disait que dans le mainstream, une proposition comme la mienne, en français, ça n’existe pas en France, et il croit que je peux prendre cette place. Je ne me suis jamais vu comme un artiste mainstream. Mais que quelqu’un comme lui dise ça, ça me fait dire : “Pourquoi pas ?” » D’autant que sa douce moitié peut lui en passer un papier.

« On n’a pas la même carrière, on n’est pas la même personne. Mais c’est inspirant de voir Charlotte aller, et c’est sûr que quand quelqu’un proche de soi fait de grandes choses, les choses paraissent davantage possibles. » Lui reste à se faufiler.