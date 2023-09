Candi Staton, un pied dans l’église, l’autre dans le club

Montréalais, sachez que ce soir sera le concert de la dernière chance. « Je prends ma retraite ! » lance au bout du fil Candi Staton, grande voix de la soul américaine, diva disco née dans les bonnes grâces du gospel et la misère du Sud. À 83 ans, la chanteuse s’arrêtera une ultime fois chez nous, au Rialto, vendredi soir, à l’affiche de POP Montréal, avant de se retirer du genre de tournée qui l’a menée l’été dernier sur une des scènes du festival Glastonbury, en Angleterre, où sa notoriété est plus grande encore que de ce côté-ci de l’Atlantique.

Les images de ce dernier concert à Glastonbury sont magnifiques. Début de soirée, le soleil se couchant sur des milliers de fans dansant sur ses plus grands succès, Young Hearts Young Free, sa version du classique de Dolly Parton Stand by Your Mind, d’In the Ghetto popularisée par Elvis ou encore You Got the Love, morceau que Florence + The Machine a ressuscité il y a une dizaine d’années pour en faire à nouveau un succès aux palmarès.

Du haut de ses 83 ans, Candi Staton pousse la note en dansant elle aussi. Quelle énergie elle a, la dame ! « J’avoue, ce fut une soirée difficile pour moi, dit-elle en rigolant. Il faisait si chaud, le soleil m’aveuglait, je ne voyais rien, et le vent soufflait si fort que je passais mon temps à enlever mes cheveux de ma bouche. J’ai fait du mieux que j’ai pu, mais je suis ma pire critique, ajoute-t-elle. Je suis une perfectionniste : lorsque je monte sur une scène, je veux donner le meilleur de moi-même. » Épaulée par ses musiciens, parmi lesquels deux des fils qu’elle eut lors du premier de ses cinq mariages.

« La première fois qu’on m’a invitée à chanter en Angleterre, ça m’a beaucoup étonnée, poursuit Candi Staton. Je n’avais pas compris qu’ils appréciaient autant mes chansons. Je me souviens que, mes premiers concerts, je les ai donnés au Jazz Café, dans Camden. J’ai fait salle comble pendant trois soirs de suite. »

Là-bas, c’est You Got the Love qui l’a rendue célèbre, chanson au destin étonnant, un refrain tout simple enregistré pour une publicité de produit amaigrissant, raconte madame Staton, « avec l’aide d’un producteur de disques qui devait peser 800 livres — est-ce que ça se peut, ça ? Puis un DJ a pris ma voix pour la mettre sur un de ses beats… Comment il s’appelait déjà » ? Franke Knuckles, Madame, le légendaire compositeur, DJ et pionnier du house américain. Il en a fait un hymne des planchers de danse.

Pourtant, en Amérique, on connaît surtout la chanteuse soul et gospel dotée d’une voix agile et claironnante. Candi Staton a ainsi mené, pendant plus de six décennies, une double carrière musicale, un pied dans l’église, l’autre sur les planchers de danse. « Le gospel, c’est ma fondation, mes origines, mon style préféré, raconte-t-elle. J’ai commencé à chanter à l’église à l’âge de cinq ans, et je n’ai jamais cessé depuis. […] Et la soul est née à l’église, est née du gospel : les progressions harmoniques, les changements d’accord, pareil comme à l’église. Y’a que les paroles des chansons qui diffèrent. »

« Quand j’étais jeune, chanter le blues était même considéré comme un péché. Et je me disais : Oh, really ? Alors, j’ai commencé à étudier la Bible, par moi-même, pour mieux comprendre que ce n’était pas un péché de chanter le blues puisque nous le vivons tous. Tous, nous traversons des moments de dépression, d’anxiété, nous passons tous à travers un divorce, j’ai personnellement eu à combattre un cancer. On peut en parler, on doit pouvoir le chanter », ce qu’elle a notamment fait sur son grand succès disco Young Hearts Run Free (1976).

« C’est ma vie, c’est mon histoire, que je chante » sur Young Hearts Run Free, résume Candi Staton. « J’allais dîner avec mon réalisateur David Crawford, je lui parlais de ma relation avec cet homme dont je tentais de me défaire. Je ne m’étais pas aperçue qu’il avait noté ce que je lui racontais — il en a fait une chanson, résumant mon histoire en trois minutes. Arrivée en studio, j’ai enregistré cette chanson en une seule prise. Je l’ai chantée comme si je l’avais chantée pendant des années : tout ce que je vivais à l’époque est sorti d’un coup. »

Répondant à l’hédonisme caractéristique de la musique disco, Young Hearts Run Free proposait plutôt un hymne féministe sur le plancher de danse : «What’s the sense in sharing, this one and only life / Endin’up, just another lost and lonely wife », y chante d’abord Staton avant de trouver le courage de chanter «My mind must be free, to learn all I can about me / I’m gonna love me, for the rest of my days » et de quitter l’homme à laquelle elle se sentait enchaînée. « Une dame m’a écrit récemment sur Instagram pour me dire qu’elle connaissait cette chanson depuis des années, mais qu’elle ne s’était jamais attardée au texte. Elle traversait exactement la même chose que j’avais moi-même vécue. »

« L’important, c’est de raconter des histoires », dit Candi Staton, qui, même si elle a décidé d’arrêter la tournée, n’a pas fini d’en raconter : un nouvel album, Earth Roots, devrait paraître le mois prochain, sur lequel on trouvera beaucoup de gospel, quelques chansons « profanes » (« secular music »), une reprise d’une chanson des Rolling Stones (Shine a Light, de l’album Exile on Main St., 1972), et ce nouvel extrait, plus spoken word, intitulé 1963.

« Je tenais à faire quelque chose pour qu’on se souvienne des enfants décédés il y a soixante ans cette année » lors d’un attentat à la dynamite mené par des membres du Ku Klux Klan contre une église baptiste à Birmingham, en Alabama. « J’étais là, non loin de cette église, lorsque l’explosion est survenue. Je voulais commémorer la tragédie en nommant ces quatre enfants décédés dans l’explosion. »