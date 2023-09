Le bizutage musical de Gemma New

La cheffe néo-zélandaise Gemma New donne cette semaine une série de concerts avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Elle reprendra dimanche son programme associant un concerto pour percussion contemporain de Nicole Lizée et Les planètes de Holst. Le Devoir assistait à la prestation de jeudi et nous souhaitons revoir cette musicienne dans des conditions plus hospitalières.

Passons d’entrée au point majeur : Gemma New mérite une invitation renouvelée de la part de l’OSM. C’est une musicienne intéressante, bien autant que Dalia Stasevka, et elle s’est impliquée corps et âme dans un programme comportant une composition bien étrange, sans compter que sa grandiose prestation des Planètes avec un OSM en grande forme a été sabotée par une infime fraction de l’auditoire.

Sur nos gardes

C’était presque une forme de bizutage musical que de voir Gemma New aux prises avec Blurr is the Colour of My True Love’s Eyes de Nicole Lizée, oeuvre abracadabrantesque d’une demi-heure pour diverses percussions, synthétiseur et orchestre. On se souvient en pareilles circonstances de Ludovic Morlot perdu en 2013 dans le Concerto pour piano de Walter Boudreau. Avec ses gestes amples, élégants et tranchants, Gemma New semble parée à toute éventualité, tout revirement.

En elle-même, l’oeuvre est une sorte de happening musical. Ça parle des yeux de quelqu’un, mais le thème pourrait être « Scènes domestiques dans la caverne lors de l’élaboration des peintures rupestres à l’ère du mésolithique » qu’on ne verrait absolument pas la différence.

Colin Currie, le percussionniste soliste, se précipite de droite à gauche et de gauche à droite de la scène avec son iPad et un petit bidule (la partition) pour changer d’instruments. Il a dû prier le Saint patron de la technologie avant d’entrer en scène, car si son iPad tombait en rade on s’amuserait bien.

Mais ce n’est pas l’amusement qui fait défaut. La notice nous dit que « divers éléments de surprise font en sorte que l’auditeur reste toujours sur ses gardes ». Inutile de préciser : comment pourrait-on s’endormir ? C’est quand Currie déroule un rouleau de ruban adhésif rouge en tapant du pied que l’on commence à se dire que quelque chose ne tourne pas dans la caverne. Peut-être une dissension sur la couleur choisie pour dessiner les aurochs ? Ensuite on voit les cornistes applaudir en cadence les trombonistes.

Mais ce n’est qu’une mise en bouche. Pendant que Currie teste son xylophone certains instrumentistes (les bois) délaissent leurs instruments pour se mettre à bêler. Sur la droite, le bêlement est plus fort. On soupçonne les contrebasses. Si l’habit ne fait pas le moine, assurément l’instrument fait l’ovin ! Il y a des crescendos, des épisodes de sifflements. À la fin, Brian Manker, le violoncelliste s’avance et joue des notes assez ineptes alors que Curie tape sur le bois de son violoncelle avec une baguette.

Cette histoire d’yeux est à la fois soulante et drôle, alors que Colin Currie a sacrément mérité son chèque. Il faut tout de même une sacrée imagination pour inventer tout ça et surtout « oser ».

Rendez-vous dimanche

Gemma New pensait sans doute pouvoir profiter du moment dans Les planètes de Holst. Mais c’était compter sans un groupe qui s’était donné pour défi de reconnaitre la fin de chaque planète en étant le premier à applaudir. C’est effondrant, car il y avait beaucoup de scolaires dans la salle ce jeudi matin et ils étaient d’une tenue exemplaire, formidable. Ceux à mes côtés étaient les premiers ulcérés et tristes d’avoir vu « leur » concert ainsi massacré, car évidemment il n’y avait plus une extinction de note, plus une atmosphère de fin de pièce qui restait intacte. Quant à Saturne, c’est carrément le second des deux pizzicatos qui était couvert par quelques individus se mettant en scène.

Quel dommage, car Les planètes par l’OSM et Gemma New c’est un moment de musique admirable, avec un Mars terrifiant, un épisode lyrique de Jupiter avec un crescendo à se damner. C’est aussi une vraie joie de faire jouer les percussions (Uranus !), une parfaite maîtrise des changements rythmiques (Jupiter) et un Saturne d’une noblesse précieuse jamais plombée.

Que ceux qui aiment Les planètes n’hésitent pas à aller y voir dimanche.

Les planètes par l’OSM et Gemma New c’est un moment de musique admirable, avec un Mars terrifiant, un épisode lyrique de Jupiter avec un crescendo à se damner

Les mythiques Planètes de Holst Lizée : Blurr is the Colour of My True Love’s Eyes. Holst : Les planètes. Colin Currie, Choeur et Orchestre symphonique de Montréal, Gemma New. Maison symphonique, jeudi 28 septembre (10h30). Reprise dimanche 14h30.

Les mythiques Planètes de Holst Lizée : Blurr is the Colour of My True Love’s Eyes. Holst : Les planètes. Colin Currie, Choeur et Orchestre symphonique de Montréal, Gemma New. Maison symphonique, jeudi 28 septembre (10 h 30). Reprise dimanche 14 h 30.