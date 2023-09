«Au bar des espoirs»: tourments personnels au temps du militantisme pour Émile Bilodeau

S’engager, porter drapeaux et macarons, manifester et se mettre le doigt (ou le bras) dans le tordeur politique ne se fait pas sans conséquences. Ce qu’on donne d’un côté, on ne peut le donner de l’autre. À écouter son cinquième et tout nouveau disque, on constate que le très assumé Émile Bilodeau a vu sa vie personnelle subir les contrecoups de ses prises de position. Bienvenue Au bar des espoirs, où le chanteur s’ouvre à nous au fil de 12 titres joliment arrangés, mais enregistrés non sans tempêtes.

« Il faut accepter l’idée de se faire laisser par sa blonde / C’est une possibilité quand ta priorité c’est de changer le monde », chante Émile Bilodeau sur la ligne d’orgue de la pièce Compromis, peut-être le morceau qui chapeaute le mieux ce qui se dégage des nouveaux morceaux du musicien de 27 ans. « Quand je fais une manif à Rouyn, je ne suis pas en train d’écouter Netflix avec quelqu’un, mais c’est une décision », illustre le guitariste, rencontré dans les bureaux de sa maison de disques, Bravo musique.

Dans ce nouveau cocktail musical, on retrouve une once de tristesse, deux de réalisme, un zeste d’humour et une goutte ou deux d’un mélange doux-amer d’amertume et d’espoir. Et la lorgnette du chanteur est donc moins tournée vers la société que sur son nombril, sa tête et son coeur. Le menu explore la mauvaise communication, la lutte contre la jalousie, l’emballement amoureux excessif, mais aussi l’importance des amis, un certain désir de fuite et l’idée d’avoir des enfants alors que tout fout le camp.

Dans le brouhaha récent de son engagement social et politique, « je pense qu’on était dus pour une dose d’humanité un peu », dit en riant Émile Bilodeau, aussi bavard que lucide. « Ç’a été intense, les dernières années, là, d’un point de vue personnel. Ça me tente de parler un peu de ça pour que les gens comprennent justement que j’ai pas tout le temps envie de parler des injustices. Ça leur donne des pistes de ce qui s’est passé dans ma vie privée », explique l’auteur de J’en ai plein mon cass et de Ça va.

Au départ, Émile Bilodeau avait envie de faire un disque double, qui aurait comporté des pièces politiques, mais celles-ci ont été « tablettées » pour l’instant, s’amuse le chanteur, qui pourrait bien les faire paraître plus tard pour ses fans purs et durs. Mais le réalisateur d’Au bar des espoirs, Simon Kearney, préférait un disque « plus court et plus punché », cohérent dans le concept en montagnes russes du titre.

Émile Bilodeau a beaucoup fait les manchettes ces dernières années, notamment pour son opposition à la loi 21, ses démêlés publics avec le Parti québécois et son désistement du Festi-Plage de Cap-d’Espoir en raison du manque d’artistes féminines dans la programmation. Sans oublier son rôle contesté d’animateur de la dernière Fête nationale. Autant de sujets qui ont fait couler beaucoup d’encre chez les journalistes « un peu tristes » et les chroniqueurs « qui parfois nous font mal au coeur », chante-t-il dans Les Daisy.

« Je suis pas écorché, mais je le suis un petit peu », lance-t-il en explosant de rire. Mais « il y a sûrement une fatigue », admet-il, en mentionnant le titre Fleuve, où il dit vouloir partir en voyage pendant deux ans : « Je veux pas tourner la page sur mes contrées sauvages / J’ai juste envie de voir autre chose, autre chose. »

Au bar des espoirs a été enregistré au moment où Bilodeau était dans le « bruit médiatique », un défi pour l’auteur-compositeur-interprète. En plus, un proche a dû quitter le processus d’enregistrement « pour des raisons personnelles », et deux de ses musiciens, d’anciens collègues, se retrouvaient en studio ensemble non sans certaines appréhensions. Le fleuve susmentionné était long, mais pas tranquille, donc. « À un moment donné, les musiciens et moi, on a nommé ça, et on a fait un peu de ressources humaines. On s’est tous parlé, on s’est pas mal tous braillé dans les bras, puis après ça, ben, on a fait notre boulot, raconte Bilodeau. Je trouve que sur l’album, on l’entend un peu, l’omniprésence du chamboulement puis [cette idée] de mettre de côté ses poques pour faire de quoi de beau. »

Et du beau, il y en a sur Au bar des espoirs, qui montre une nouvelle facette musicale de l’artiste, encadré et accompagné par le prometteur Simon Kearney. Émile Bilodeau a couvert ses pièces d’arrangements ici du type piano-bar, ailleurs proche d’un rock texturé et un peu rétro. On entend la trompette d’Andy King et aussi les voix d’une chorale, Les Voix Ferrées.

« C’était vraiment mon dada à moi, la chorale, je trouvais que c’était une manière simple d’amener le projet ailleurs, en ajoutant un élément différent. Il y a cette idée de la force du nombre. Ils sont omniprésents, mais ils sont quand même ténébreux. Ça marchait avec le concept, note Bilodeau. C’est mon choeur grec, qui vient juste souligner des intentions dans les tounes. »

Et contrairement à plusieurs de ses précédents disques, Au bar des espoirs a été enregistré avec les musiciens qui jouent ensemble en studio, une approche préconisée par Kearney. Ce dernier signe aussi un texte, Pas si différents (toune à Kearn), qu’Émile Bilodeau a accepté de faire — une première pour lui. « C’est un de mes apprentissages : m’ouvrir aux propositions, confie Émile Bilodeau. À une autre époque, j’aurais refusé sa chanson, je me serais dit que c’est mon projet, mes sous que j’ai investis pour faire mes tounes à moi. Mais tu sais, il faut s’ouvrir les bras plus. »



Toujours debout Malgré les fêlures mises en avant sur Au bar des espoirs, ne doutez pas de la persévérance d’Émile Bilodeau au sujet de ses idéaux socio-politiques. « Je sais que je représente une contre-culture politique, des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est proposé, croit le chanteur. À partir du moment où j’arrêterai de dire tout haut ce que je pense, j’ai comme l’impression que j’abandonnerais un peu ces gens-là qui ne se retrouvent pas. […] Moi, j’ai la chance d’avoir une plateforme, faque on va parler de la pollution à Rouyn, on va parler de la loi 21, on va parler d’indépendance inclusive. Puis ces gens-là, ils vont sentir qu’ils existent dans la sphère publique. Puis ils vont bien se rendre compte que les artistes, c’est pas juste des vendeurs de chars ! »

Au bar des espoirs Émile Bilodeau, Bravo musique