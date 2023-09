Elisabeth St-Gelais, soprano en mission

La lauréate du Prix d’Europe 2023 avait remporté le Grand Prix au Concours de musique du Canada-Canimex en 2022. Elle vient de signer un contrat d’enregistrement avec Atma et se produira trois fois samedi au Musée des beaux-arts de Montréal, dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Si Elisabeth St-Gelais se définit comme une « soprano innue », ce n’est pas par hasard. Rencontre avec une jeune femmebrillante et déterminée.

« Je suis en mission pour la réconciliation et la vérité ! » Cette phrase, Elisabeth St-Gelais ne la prononce pas comme un slogan, mais comme l’aboutissement d’une réflexion, lorsque nous cherchons à savoir pourquoi elle a choisi délibérément d’associer son métier et son origine.

« C’est un choix. Je suis innue, ma famille est innue, je me suis toujours identifiée à cela. Dans ma génération, nous n’étions plus à l’époque où c’était plus avantageux de le cacher. J’ai été élevée à Chicoutimi avec des allochtones et des Autochtones et jamais je n’ai ressenti de la discrimination. Dans mon enfance, dans mon adolescence, ce n’était pas ancré de ne pas le dire [qu’on était innus]. La question de le revendiquer et de le mettre en avant tient au timing avec l’ère de la réconciliation, parce que ce métier m’ouvre une voie vers le public et me donne une voix : le public peut m’entendre parler. »

Exemplarité

C’est à l’exemplarité et aux jeunes qu’Elisabeth St-Gelais pense en premier lieu. « On a besoin de s’identifier à des personnes qui sont dans la culture, à des modèles potentiels. Il y a les jeunes scolarisés dans les milieux urbains qui vont plutôt bien. Mais pour les jeunes dans les communautés, ça ne va pas très bien. On est fiers aussi des jeunes dans les communautés, mais ils ont plus de difficultés ; il y a des problèmes de consommation. Si, avec le fait que j’accorde [les mots] “soprano” et “innue”, je peux leur donner l’idée qu’ils peuvent être innus, ou de n’importe quelle autre nation, et que c’est possible de faire la même chose que moi… Si ça pouvait les aider, les aider à lâcher un peu la consommation ou à s’inscrire à l’école, ou simplement si le rêve est d’avoir une famille, de le faire dans les conditions les plus optimales possibles, c’est sûr que je vais dire et revendiquer les termes “soprano innue’’, car je suis en mission pour la réconciliation et la vérité. »

Le rôle de modèle qui tient à coeur à Elisabeth St-Gelais va rapidement entrer en conflit avec son plan de carrière, qui va forcément l’éloigner du Québec. Pourra-t-elle faire son deuil de sa mission ? « J’ai réfléchi longuement. Je suis au tout début. Je n’ai même pas encore l’agent que je voudrais, mais c’est sûr que je vais partir. Je pars pour me faire une carrière, une réputation, un nom, afin que, quand je vais revenir, personne ne se demande si je suis là parce que je suis issue des Premières Nations ou si je suis là parce que je suis vraiment bonne. On va savoir que j’ai fait mes classes et je pourrai encore mieux aider, parce que le poids de mes propos pèsera encore plus lourd dans la balance. J’aurai, j’espère, une notoriété importante pour pouvoir utiliser cette voix et cette audience pour aider encore davantage les Premières Nations. »

Alors qu’ailleurs des adolescents se font rejeter ou, pire, harceler et intimider à l’école quand ils n’aiment pas la même musique que leurs congénères, chanter du classique dès un jeune âge n’a pas été une source de problèmes pour Elisabeth dans sa communauté de Pessamit. « C’est pris comme quelque chose de très surprenant. Ils ne savent pas trop ce que c’est, mais ils apprennent. Ma mère, par exemple, est tellement curieuse, tellement impressionnée ; elle a soif d’en apprendre plus sur les opéras, sur la musique classique. Dans la communauté aussi, quand quelqu’un rayonne dans un milieu qu’ils ne connaissent pas, ils sont surpris, ils sont curieux et ils ont envie d’en apprendre plus. Oui, ça aurait pu arriver qu’ils se sentent déconnectés de ça, mais pas du tout. Je sens un soutien, je sais qu’ils font des recherches. Ils m’ont invitée à chanter à Pessamit l’été dernier, c’est une belle relation et je me sens soutenue. »

Poulenc à 14 ans

Elisabeth St-Gelais a donc commencé la musique très jeune. « Ma mère m’a inscrite à des cours de chant et je n’ai jamais arrêté depuis. » Un des professeurs de chant de l’école secondaire avait entendu dans sa voix un « potentiel lyrique ». Ce potentiel fut aussitôt testé avec une mélodie française célèbre, Les chemins de l’amour de Francis Poulenc. « J’ai chanté cela quand j’avais 14 ans. » Le test, concluant, a amené Elisabeth, aujourd’hui âgée de 27 ans, sur une voie qu’elle n’a jamais quittée. « La musique classique, j’aimais beaucoup et j’avais de la facilité. J’ai donc continué. De toute manière, j’ai toujours su que dans ma vie j’allais faire de la musique. »

Elisabeth étudie ensuite pendant trois ans auprès de Luce Gaudreault au collège d’Alma. Luce Gaudreault a enseigné à plusieurs chanteurs connus, dont Marie-Eve Munger, Julie Boulianne et Ariane Girard, professeure principale à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et professeure actuelle d’Elisabeth.

La « soprano lyrique, presque dramatique en devenir », va ensuite parfaire sa formation à l’Université McGill. En 2017, elle se retrouve seule à Montréal pour commencer son baccalauréat avec Aline Kutan, une de ses idoles. Lorsqu’Elisabeth St-Gelais passe à la maîtrise en 2021, avec une technique qu’elle estime solide grâce au travail fait avec Aline Kutan, débute l’heure des récoltes. « C’est là que j’ai gagné le Wirth Award, la compétition de l’Université McGill pour les chanteurs », raconte-t-elle. Le succès lui vaut un prix, mais aussi la considération et l’aide de la mécène.

« Gagner ce prix-là a été le début d’une sorte d’ascension », reconnaît Elisabeth St-Gelais. « Après cela, j’ai gagné le Concours de musique du Canada Canimex dans la catégorie des 19-30 ans, ce qui m’a amenée à chanter avec l’Orchestre symphonique de Québec ». Lors de sa seconde année de maîtrise, la soprano a déjà quelques engagements. « Je suis allée faire un stage à la Compagnie nationale d’opéra du Canada et un enregistrement pour Radio-Canada. » Elle glanera le titre de « Révélation Radio-Canada ».

Travail d’équipe

Après s’être rendue en demi-finale du Prix d’Europe en 2022, Elisabeth St-Gelais visait la finale en 2023. « J’ai déployé une tout autre stratégie. J’étais hyperpréparée, avec mon équipe rapprochée : Ariane Girard, François Racine, le metteur en scène, ma coach vocale et une amie pianiste extraordinaire. Tout était peaufiné en détail, chirurgical. Nous avons monté deux programmes différents. En finale, il n’y avait aucune redite. Quand on est préparé comme ça, au moment de la prestation on peut se laisser aller et donner tout ce qu’on a dans le coeur. » Elle reconnaît que le Prix d’Europe a été « un grand moment, pour [elle], pour [son] équipe et aussi pour [sa] communauté innue. Ils étaient tellement fiers de moi. Ça donne l’image que les membres des Premières Nations sont capables de faire des choses comme ça aussi. Pas seulement moi. Eux aussi en seraient capables ».

Dans le cadre de son contrat avec Atma, le premier enregistrement d’Elisabeth St-Gelais sera consacré à des mélodies françaises. Samedi, elle chantera au Musée des beaux-arts à 11 h, à 13 h et à 14 h 30, dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et des Journées de la culture, une composition vocale, Rien ne tuera ma lumière. L’oeuvre a été commandée par la salle Bourgie et le Festival international de la littérature (FIL) à la poète innue Maya Cousineau Mollen et à la compositrice anichinabée Barbara Assiginaak, inspirée par une oeuvre du musée, Femme assise sur un lit de George Segal.

Comment Elisabeth St-Gelais voit-elle ces projets autochtones qui se multiplient subitement, par exemple dans les saisons symphoniques, un univers très éloigné des traditions ? « Il y a des créateurs des Premières Nations qui composent des oeuvres symphoniques. C’est bon ou pas bon. Ce n’est pas parce que c’est autochtone que c’est bon. Mais si, à travers un orchestre symphonique, on peut entendre l’esprit et la vision d’un compositeur autochtone, je trouve ça carrément extraordinaire, car c’est le concept même de la réconciliation. Chacun tend le bras vers l’autre et il y a une rencontre pour vivre ensemble. Le risque, par contre, c’est quand ça a l’air forcé, quand on tord le torchon jusqu’à la dernière goutte pour être sûr qu’on est assez autochtone, qu’on coche les cases. La culture autochtone est tellement dans le naturel, dans la nature, que rien ne peut être forcé. Quand on veut trop, ça enlève le vrai, la magie, le naturel qui est relié à la nature, à la terre qui décide pour nous. »

Elisabeth St-Gelais Au Pavillon pour la paix du Musée des beaux-arts de Montréal, le 30 septembre, à 11 h, à 13 h et à 14 h 30.