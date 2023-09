«Coin Coin Chapter Five: In The Garden...», Matana Roberts

Poursuivant son colossal récit de l’expérience afro-américaine, l’artiste multidisciplinaire et saxophoniste (non binaire) Matana Roberts offre un cinquième chapitre Coin Coin qui s’adresse à l’actualité de manière aussi intuitive que troublante. Cette fois, Roberts, toujours dans son style spoken word, raconte l’histoire d’une de ses ancêtres décédée après avoir subi un avortement illégal. Disons que ça résonne fort dans cette Amérique bornée jusqu’à empiéter sur les droits des femmes, et plus encore par la force des accompagnements musicaux de ses nombreux collaborateurs, parmi lesquels Darius Jones au saxophone alto, le maître improvisateur Cory Smythe au piano et Kyp Malone (TV on the Radio) aux synthés et à la réalisation. À la forme d’un collage stylistique, Roberts superpose la musique contemporaine, le folk, le rock expérimental et le free-jazz pour transmettre son message et ses émotions. Conceptuel, oui, mais urgent, poignant, et parsemé de moments de grâce, comme ce lyrique solo de Roberts sur a caged dance.

Coin Coin Chapter Five: In the Garden… ★★★★ Jazz Matana Roberts, Constellation