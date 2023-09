«Spin», Sasha Cay

Spin a de quoi nous faire tourner la tête. Le premier album de Sasha Cay est en effet si doux-amer qu’il nous fait délicatement perdre pied alors que nous sommes baignés dans un océan de sonorités lo-fi qui s’apparentent de loin à celles d’artistes comme Land of Talk. Le calme trompeur d’une tempête intérieure, dirait-on. La dualité est, en quelque sorte, l’élément qui définirait le mieux ce disque où se rencontrent les murmures chantés de l’autrice-compositrice-interprète et cinéaste montréalaise. On y retrouve un propos intime sur la violence inouïe de l’existence, un soupçon d’humour, de lucidité peut-être aussi, et des mélodies mélancoliques, néanmoins électrisantes. Soulignons la sensibilité à fleur de peau qui se dégage de chacun des morceaux, sans exception, et qui nous entraîne dans un tourbillon nonchalant d’émotions cathartiques. Une mention toute spéciale mérite d’être attribuée à la maîtrise déstabilisante de la lenteur de Sasha Cay, comme dans Do I et Loose Teeth.

Spin ★★★★ Indie-rock Sasha Cay, Lighter Than Air