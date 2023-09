«Cousin», Wilco

Un regard neuf sur le son d’un (désormais) vieux groupe donne du souffle à Cousin, le treizième album en presque trois décennies de Wilco. La réalisatrice galloise Cate Le Bon donne du tonus aux orchestrations de cet album au centre duquel la voix de Jeff Tweedy s’exprime avec retenue et cette même inquiétude pour le sort d’une société avançant avec le vent de face qui définissait le propos du précédent album Cruel Country (2022). Le ton est donné dans le brouhaha des guitares de Nels Cline, qui tonnent dès les premières mesures de Infinite Surprise en ouverture : Cousin sera un album de contrastes, rehaussés par la multitude de petits détails sonores, d’effets de studios appliqués aux percussions. Sur la superbe Sunlight Ends en milieu d’album, par exemple, les notes de guitares et de claviers pleuvant sur Tweedy : « You’re not the kind of city street / Anyone can cross / You’re the kind of spinning star / That only gets you lost », chante-t-il, déplorant ensuite un amour voué à s’éteindre sur le folk scintillant d’A Bowl and a Pudding.



Cousin ★★★ 1/2 Americana Wilco, dBpm