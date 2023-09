«Time, Time, Time», Marcus Lowry

Un petit mot, écrit à la main par l’artiste. « C’est un album doux, réalisé par Joe Grass, où musique de chambre et ambiances rêveuses planent autour de ma voix et de ma guitare acoustique. » On ne pourrait mieux dire (alors, on cite). C’est exactement ça, le premier album du projet solo de Marcus Lowry (qui a aussi oeuvré au sein de Gen & Marcus). Musicien de formation académique, arrangeur, collaborateur discret, on l’a remarqué pas plus tard qu’il y a deux semaines : c’est le principal complice de confection fine du nouvel album de Belle Grand Fille. Son disque à lui est de la même famille : à la fois savamment fait et sans esbroufe, entrelacs de mélodies caressantes non enduites d’onguent rien que pour en mettre. Grâce et justesse partout. L’instrumentation folk baroque habille ces airs déjà si enchanteurs aux moments idoines, savoir-faire à la rencontre de la sensibilité. Le propos épouse les musiques, pas le contraire : poésie de l’évanescence, ode à la beauté des moments et des gens aimés. Offrande à l’automne.

Time, Time, Time ★★★★ Folk Marcus Lowry, Quartier général