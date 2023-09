«Ricercaci», Cameron Crozman

Après l’excellent et convivial programme espagnol Tapeo, Cameron Crozman se lance dans une entreprise bien plus pointue. On comprend la difficulté pour les violoncellistes de soliloquer en musique : il faut trouver le bon moment pour immortaliser les suites de Bach et, après, il reste, grossomodo, Britten et Kodály. Crozman ressuscite donc les sept ricercari composés par Domenico Gabrielli en 1689, qui sonnent comme des exercices bien ordonnés plutôt que comme des chefs-d’oeuvre. En se basant sur le fait que ricercar veut dire « rechercher », Crozman associe à ces oeuvres pionnières sept compositions contemporaines signées Alexina Louie, Nina C. Young, Jordan Pal (excellent !), Daniel Alvarado Bonilla, Benoît Sitzia, Kelly-Marie Murphy et lui-même. L’idée suit celle des miroirs contemporains qu’avait eue, jadis, Jean-Guihen Queyras pour les suites de Bach. Crozman s’adonne à toutes ces recherches sonores avec son excellence et sa compétence. Le défi sera de trouver le public assez téméraire pour adhérer à l’austère exercice.

Ricercari ★★★ 1/2 Classique Cameron Crozman (violoncelle), ATMA ACD2 2870