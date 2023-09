«XO Skeleton», La Force

Pop

Membre du collectif Broken Social Scene (avec Feist, à qui on comparera son style de chanson indie-pop, d’ailleurs) et de l’envoûtant duo pop expérimental All Hands_Make Light (avec Efrim Menuck), l’autrice-compositrice montréalaise Ariel Engle donne un coup d’accélérateur à son projet solo, cinq ans après son premier album. Coécrit et coréalisé avec Warren Spicer (Plants and Animals), XO Skeleton s’illustre d’abord par la manière dont il met en valeur la magnifique voix de la chanteuse, alliant l’indie pop à la soul avec une désarmante facilité. Saluons ensuite la plume d’Engle, son élégance, sa manière de raconter de grandes histoires à partir de petits détails : « “God forbid you should die” / The life insurance broker said to me », lance-t-elle sur la chanson titre, avant d’élaborer sur le sens de la vie et le sort qu’elle nous réserve. Ses excellents collaborateurs tissent derrière sa voix des ambiances empruntant au jazz et à l’indie rock, conférant à l’ensemble un climat délicat et brumeux qui l’emporte sur des mélodies moins mémorables.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.



XO Skeleton ★★★ 1/2 Pop La Force, Secret City Records