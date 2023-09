«Boréale», Mimi O’Bonsawin

Après Willow, album anglophone paru en mars, Mimi O’Bonsawin offre Boréale, en français dans le texte. L’un et l’autre témoignent, dans les langues officielles, de l’origine abénaquise de l’artiste. Geste notable, en ces années où l’identité et l’appartenance sont des mots chargés. Qui est cette Franco-Ontarienne ? Elle est de ce pays de coexistence moins malaisée qu’il n’y paraît, où Daniel Lanois s’est bâti un monde nord-américain (écoutez Rivière, ça vient de sa source) : la nature au-delà des limites du territoire. La culturen’est pas cloisonnée non plus. Ainsi, Dis-moi ce que tu vois, les inflexions le signalent, est chantée en québécois. Les ancêtres ne sont pas moins célébrés dans Enraciné. Fort bien. Mais la musique de ce septième disque, à quelques percussions et chants près, est sans grand relief. Curieusement, là où une Elisapie, chantant en inuktitut des chansons populaires, se définit clairement, Mimi O’Bonsawin ne parvient à tout allier qu’en nivelant. Le geste, comprend-on, n’est pas la manière.

Boréale ★★ 1/2 Folk Mimi O’Bonsawin, Mimi.ca