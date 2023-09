«Dreamweaver», Ola Gjeilo

Ola Gjeilo, compositeur norvégien de 45 ans vivant aux États-Unis, avait attiré notre attention par sa mise en musique du texte Ubi Caritas dans le CD Lux de Voces8. Il oeuvre dans le registre de l’« easy listening » dérivé d’une culture classique, qui implique souvent des choeurs. Il s’inscrit donc dans la veine d’Éric Whitacre et de Morten Lauridsen, mais avec une surimpression de piano et de nappes sonores orchestrales. Le public est celui de ces compositeurs de « nouvelle musique chorale », mais aussi d’Arvo Pärt (pour le côté planant), de musiques de films (Shore, Hisaishi, etc.) et des auditeurs de ce qu’on appelle à tort le « néoclassique », qui trouveront ici une matière bien plus substantielle qu’un répétitif robinet d’eau tiède. Après avoir confirmé son talent dans la monographie Ola Gjeilo et, relativement, dans Winter Songs, Gjeilo avait grandement déçu avec l’album Night. Le revoici à son plus généreux et inspiré, notamment dans deux cantates : Dreamweaveret, surtout, The Road. Pour qui aime le genre, c’est le top !



Dreamweaver ★★★★ 1/2 Classique Choir of Royal Holloway, Royal Philhamonic Orchestra, Rupert Gough, Decca 485 4635