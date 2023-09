La magie intacte du Quatuor Dover

Le Quatuor Dover ouvrait mercredi soir officiellement la saison de la salle Bougie. Cet ensemble que nous avions encensé en 2017 et 2021, est resté fidèle à sa réputation malgré un changement majeur de formation.

Il est assez invraisemblable de devoir écrire que le Quatuor Dover ne se présente dans cette formation que depuis ce mois-ci ! L’altiste Julianne Lee a intégré le Quatuor récemment et on a l’impression qu’elle est là depuis toujours. Elle connait et anticipe les réflexes, les nuances et les accélérations de ses compères et le dosage de ses interventions est le bon. Son tandem avec le violoncelliste Camden Shaw dans plusieurs endroits du Quatuor n° 9 de Chostakovitch a été d’une impeccable efficacité.

Nouveau conformisme

C’est donc un Quatuor Dover d’une magie intacte que nous avons retrouvé mercredi soir. Le terme de magie est adapté dès le Quatuor op. 74 n° 3 de Haydn en ouverture de programme. Très rares sont les ensembles d’une telle beauté, cohésion et puissance sonore et ce Quatuor « Le Cavalier » le démontre bien, par exemple dans l’unité de l’attaque du 2e mouvement et dans la gestion des nuances de ce Largo assai. Les traits fusent dans le 3e mouvement, mais c’est le Finale, allegro con brio, qui nous renverse par sa virtuosité (le violon de Joel Link a l’air de lancer des feux d’artifice) et son unité, même dans les moments les plus échevelés.

S’ensuit le 1er Quatuor de Florence Price, déploration douloureuse assez monochrome, bien moins schématique que les symphonies, qui suivent une sorte de canevas, et plus tendue sur le plan harmonique. Mais, bien vite, il ne reste pas grand-chose de l’audition et on se demande pourquoi un quatuor si éminent s’investit dans une musique si secondaire.

Il y a un moment pas si éloigné où la volonté d’ouverture de répertoire par la diversité va devenir une nouvelle rectitude, une forme de conformisme comme un autre, qui n’aura abouti qu’à une seule chose : appauvrir la qualité du contenu proposé. Le Quatuor Dover de 2021 n’était pas mieux disant, avec une oeuvrette de Tania León. Que de talent gaspillé pour pas grand chose… On pourrait presque écrire : « CQFD ».

Les choses changeait, évidemment, en seconde partie avec le 9e Quatuor de Chostakovitch, cimenté, là aussi, par une densité sonore, concentration et intensité expressive plus que remarquables. L’ardeur viscérale du Scherzo, les multiples facettes du Finale ont été rendus avec une autorité, une justesse d’intonation et de jeu collectif qui peut tenir de modèle.

La nouvelle ère de la salle Bougie, menée par Caroline Louis et Olivier Godin, a bien commencé et nul doute que nous aurons plusieurs soirées de ce niveau cette saison.

Quatuor Dover Haydn : Quatuor op. 74 n° 3. Price : Quatuor n° 1. Chostakovitch : Quatuor n° 9. Salle Bourgie, mercredi 27 septembre 2023.