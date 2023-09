Sandeep Bhagwati, chercheur libre

Le compositeur honoré par la « Série hommage » de la Société de musique contemporaine du Québec nous promet une saison 2023-2024 ouverte sur le monde. À la veille du vernissage, samedi, de l’exposition multidisciplinaire intitulée Comprovisations pour Sandeep Bhagwati, le compositeur se dévoile au Devoir.

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) présente Sandeep Bhagwati comme un « compositeur, poète, professeur, chercheur, artiste médiatique, chef, metteur en scène, directeur de théâtre… » qui « va au-delà de toute frontière : musicale, artistique, culturelle, naturelle, technologique et géographique ».

Le chercheur et professeur à l’Université Concordia, établi à Montréal depuis 2006, se voit associé au néologisme « comprovisation » (contraction de composition et improvisation), lui-même soulignant : « Le rôle du compositeur a évolué au fil du temps. Aujourd’hui, son but est de trouver de nouvelles possibilités d’écoute, d’être un inventeur de nouvelles traditions. »

Ce n’est pas dans sa ville de naissance, Mumbai (Bombay à l’époque), que Sandeep Bhagwati a élaboré toutes ses théories, mais en Allemagne, où ses parents (père indien, mère allemande) se sont établis quand il avait cinq ans. Bhagwati est donc un avant-gardiste européen, issu de la Hochshule für Musik de Munich qui a gardé de profondes racines en Allemagne et dans la sphère germanique, où il a passé les vingt premières années de sa carrière.

Sa biographie nous apprend qu’il est passé par l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique) à Paris en 1995. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas trouvé son bonheur ? « J’y ai travaillé deux ans. C’était très hiérarchique et très idéologique. Maintenant, c’est plus ouvert, mais à l’époque, c’était un organisme orienté vers la musique nouvelle, mais l’interdisciplinarité et le travail avec des cultures différentes n’intéressait personne. »

Vie musicale

Le chemin de Sandeep Bhagwati lui a été pavé par le Canada. « Je visais autre chose qu’une carrière de compositeur pour des situations et ensembles déjà existants. Je voulais davantage de recherche dans la musique. Et avec la chaire de recherche du Canada, que j’ai reçue en 2005, je suis venu en 2006 et j’ai pu faire des recherches musicales plus profondes et plus audacieuses. Je travaille ici sur des projets de musiques interculturelles et interdisciplinaires, l’intelligence artificielle et l’influence de l’anthropocène sur la musique ; bref, toutes sortes de schémas pour la musique elle-même, pas pour la vie musicale comme elle existe déjà. Je cherche une autre vie musicale, en fait. »

Quelle est alors la place des musiques de traditions dans ce nouvel ordre (ou désordre) musical ? « J’ai introduit dans le discours universitaire le mot de “transtraditionnel”. C’est une musique transtraditionnelle, car chaque musique a une tradition. La musique européenne a une tradition — une tradition névrotique, car elle pense qu’elle n’en a pas, mais qu’elle est chose nouvelle —, la musique contemporaine est une tradition ; tout dépend de la tradition. Si, par contre, on prend la perspective transtraditionnelle, on dépasse les limites d’une tradition pour s’intéresser à l’autre et se nourrir des différences et des similarités. Par exemple, je n’ai pas d’intérêt à voler quelque chose de la musique indienne, mais je suis intéressé par le mécanisme fondamental de cette musique ; je veux comprendre comment ça marche. Une oeuvre peut être en apparence une pièce pour piano tout en étant inspirée par la musique indienne. »

La recherche scientifique est le fait d’individus en laboratoire, alors qu’une recherche musicale s’expose. Comment un chercheur musical peut-il rencontrer son public ? « Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours étonné qu’il y ait des gens qui veulent écouter ça. Mais il y en a et il y a même des fans qui voyagent pour entendre une création. Je suis très content de rencontrer des gens qui viennent me voir en disant qu’ils ont été touchés, mais pendant la composition, je n’y pense pas, car si je pensais que je dois plaire à quelqu’un ou à un collectif, cela m’inhiberait ; je dois laisser l’imagination libre. »

« Par exemple, écrire pour un orchestre a toujours été mon malheur, car un orchestre a certaines attentes ; il n’a pas d’ouverture pour de nouvelles formes. C’est pour cela que je m’abstiens depuis plusieurs années. L’envie d’être artiste, c’est l’envie d’être libre dans la pensée, libre dans la sensibilité. Quand je ne suis pas libre, je ne peux pas arriver aux choses que je cherche. »

Comprovisations pour Sandeep Bhagwati Exposition dans le hall du Centre Pierre-Péladeau, jusqu’au 30 novembre. La Série hommage de Sandeep Bhagwati, de la Société de musique contemporaine du Québec, se poursuit jusqu’en janvier 2024.