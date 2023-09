Les Cowboys Fringants annulent tous leurs concerts de l’automne

Après un été plutôt chargé en spectacles, Les Cowboys Fringants reportent leurs dates prévues à l’automne, en raison des problèmes de santé du chanteur Karl Tremblay, atteint d’un cancer de la prostate.

« J’ai décidé de vous écouter, de m’écouter aussi. De prendre un break », a-t-il affirmé dans une vidéo partagée mercredi matin sur son compte Instagram.

Le groupe a dû annuler quelques dates cet été en raison du calendrier de traitement du cancer de Karl Tremblay.

Selon le site Internet du groupe, des spectacles étaient prévus cet automne au Québec, mais aussi en France et en Belgique.

Dans sa vidéo, Karl Tremblay explique que cette pause lui permettra de se concentrer sur ses traitements et sa remise en santé.

« Les shows des Cowboys, c’est demandant, on aime ça quand ça bouge, on aime ça quand les gens chantent, quand les gens dansent avec nous », a-t-il affirmé.

Report des spectacles

Il dit qu’il continuera à participer à des événements « plus tranquilles, bien assis » dans son coin de pays, à L’Assomption.

Il ne s’agit pas d’annulations, mais bien de reports, a-t-il assuré.

« On n’est pas morts, encore, on n’est pas morts, on travaille là-dessus », conclut ensuite le chanteur avec un sourire.

Dans une publication partagée sur Facebook, le groupe a précisé que les nouvelles dates seraient annoncées prochainement pour l’Europe.

« Merci de votre patience et on vous invite à conserver vos billets », est-il écrit sur la page.

Les Cowboys Fringants, qui n’avaient jamais annulé des spectacles par le passé, ont dû renoncer à certaines dates l’été dernier.

« Nous aurions vraiment aimé être des vôtres ce soir. Malheureusement, c’est impossible. Nous espérons, du plus profond de notre coeur, pouvoir se reprendre », avait écrit en juillet Marie-Annick Lépine, la complice de Tremblay dans le groupe et sa conjointe dans la vie, à propos d’une annulation à Alma.

Le groupe a toutefois offert un spectacle historique sur les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec, attirant une foule record de 90 000 spectateurs.