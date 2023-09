«Gentle Confrontation»: l’album de famille de Loraine James

À 27 ans seulement, la compositrice londonienne Loraine James est déjà considérée comme l’une des voix les plus excitantes de la scène électronique d’avant-garde britannique, ce que confirme son magnifique cinquième album, Gentle Confrontation, paru vendredi dernier. Un album, explique-t-elle au Devoir en amont de sa performance au festival Pop Montréal, inspiré par ses souvenirs d’adolescence autant que par sa découverte de l’oeuvre du compositeur afro-américain Julius Eastman, qu’elle réinterprétait l’an dernier sur l’album Building Something Beautiful for Me.

Quelques jours avant la sortie de cet album, en octobre 2022, Loraine James fut invitée à donner un concert unique en hommage à Eastman au Southbank Centre de Londres, accompagnée par le jeune London Contemporary Orchestra, spécialiste des musiques modernes et de leurs rencontres entre elles. « Ce fut une des plus belles expériences de ma vie », affirme Loraine James. « Jamais je n’avais imaginé qu’un jour une oeuvre que j’ai composée à l’ordinateur serait ainsi transformée par un grand orchestre. L’expérience m’a vraiment aidée à aborder la composition de mon nouvel album dans la mesure où je l’ai réfléchi davantage hors de l’ordinateur — et tout ça grâce à Julius Eastman. »

Ce fut aussi une première oeuvre de commande pour la jeune compositrice : le label Phantom Limb avait précisément en tête pour elle le projet qu’elle réinterprète, en toute liberté, l’oeuvre de ce compositeur qu’elle ne connaissait pas encore. « J’étais familiarisée avec le travail de Philip Glass et de Steve Reich, mais ce fut une découverte » qui l’a profondément marquée. « J’espère que d’autres musiciennes et musiciens seront à leur tour inspirés par [l’]oeuvre » de ce compositeur post-minimaliste noir et queer, décédé en 1990 à l’âge de 49 ans, et dont l’oeuvre, ingénieuse et puissante, commence seulement à être redécouverte.

Sur la chanson-titre de Gentle Confrontation en ouverture de l’album, de longs violons soufflent comme une bouffée de chaleur avant que ne craque un breakbeat nerveux au bout d’une minute. Un premier clin d’oeil à Eastman, mettant la table à près d’une heure de rythmiques intriquées, héritées du jungle, de l’IDM, du juke et, de manière plus prononcée, du jazz (sur l’extrait I DM U, avec la participation de Morgan Simpson, batteur de Black Midi) et du R&B, « puisque je savais dès le début que ces deux genres seraient au coeur de l’album », explique Loraine James, qui n’avait cependant pas prévu que la voix prendrait autant de place.

L’intention derrière le ton

La sienne, en premier lieu — sur le ton du récit (ou de la confidence ?) à la fin de la chanson-titre, plus chantée sur 2003, qui suit. « Je ne me qualifierais certainement pas de “chanteuse”, nuance-t-elle, mais je n’en fais pas de cas non plus. Mon ton n’est pas super, je ne sonnerai jamais comme Mariah Carey… J’ai une manière plus spoken word d’utiliser ma voix, qui s’accorde mieux avec la musique », souvent très proche des codes de la musique ambient, à l’image de l’album qu’elle lançait en avril 2022 sous le pseudonyme Whatever the Weather et qu’elle est venue présenter à Montréal lors de l’avant-dernière édition du festival Mutek.

« J’ai surtout l’impression que ma voix n’est jamais l’élément le plus important de mes chansons », ajoute-t-elle avec le plus grand égard pour celles de ses amis et collaborateurs Marina Herlop (entendue sur la géniale While They Were Singing), George Riley (la chanteuse néo-R&B lancera un nouveau mini-album en novembre) et Contour, dont la voix aérienne clôt l’album de Loraine avec tendresse sur la chanson Saying Goodbye. « Je ne voudrais pas de toute façon que ma voix sonne parfaitement dans une chanson. C’est l’intention derrière le ton, la douceur, la retenue, qui importe quand je chante. »

Et plus encore lorsqu’il est question de sa famille. Avec Gentle Confrontation, Loraine James croit avoir fait l’album « que l’adolescente [qu’elle était] aurait voulu faire », allant même jusqu’à échantillonner les artistes qui l’ont marquée durant cette période formatrice, Dntel, Lusine et Telefon Tel Aviv — notons que la compositrice avait déjà des goûts musicaux raffinés ! « J’ai découvert par moi-même ces musiques, sans l’influence des membres de ma famille », aucun d’eux n’ayant de formation musicale, même si sa mère jouait du steel pan (les racines de la famille James sont jamaïcaines et non pas trinidadiennes).

Se dégagent de ces seize nouvelles compositions beaucoup d’émotions, à commencer par de la mélancolie. Cet album, nous confie-t-elle, est un peu en mémoire de son père, décédé il y a vingt ans cette année. L’une des plus touchantes est au coeur de Gentle Confrontation et s’intitule Cards with the Grandparents. On les entend parler autour de la table en brassant les cartes, alors qu’une mélodie, jouée sur un orgue désaccordé, tourne en boucle sur de délicats breakbeats.

« Si je chante davantage, si j’ai écrit des textes plus riches, c’est bien parce que je parle de ma famille », note la musicienne, qui ainsi s’éloigne des musiques de club par lesquelles elle est venue au monde sur la scène underground londonienne. « Et c’est intéressant parce que je joue encore beaucoup dans les clubs, même si une grande proportion de la musique que je fais n’est pas vraiment conçue pour faire danser les gens. Quand même, lorsque je joue, il m’arrive de présenter des versions plus rapides et plus rythmées de mes compositions », précise Loraine, qui dit ces temps-ci écouter beaucoup de « musiques super rapides », tout en caressant le projet de commencer à travailler sur un deuxième album de Whatever the Weather.

Gentle Confrontation Loraine James, Hyperdub. L’artiste offrira une performance le 28 septembre, à 23 h, au Piccolo Rialto, à Montréal, en compagnie de Kate NV et LaFHomme, à l’affiche du festival POP Montréal, qui se déroule du 27 septembre au 1er octobre.