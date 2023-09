«La Senna», sérénade olympique?

Les Violons du Roy entamaient leur saison 2023-2024 avec La Senna Festeggiante de Vivaldi, une sérénade peu connue qui n’avait pas attiré les foules à la Maison symphonique, malgré la qualité de la présentation.

La Seine en fête : voilà la traduction de cette sérénade avec solistes et choeurs de Vivaldi composée en marge de l’accession de Louis XV au trône de France.

Nous vous avons brièvement présenté l’oeuvre en août 2022 à l’occasion de la parution de l’enregistrement le plus récent, signé Diego Fasolis, avec l’Orchestre de l’Opéra royal, sur étiquette Château de Versailles.

Deux personnages allégoriques, l’Âge d’or (soprano) et la Vertu (mezzo), trouvent le bonheur au bord de la Seine, le fleuve étant personnifié par une basse. Tous rendent hommage au souverain.

Le genre « serenata », surtout d’une telle ampleur (80 minutes), est assez peu connu. On est entre l’opéra et la cantate profane. Ces sérénades doivent tout à la richesse des nobles mécènes qui les commandaient pour des occasions festives.

On connaît, par exemple, pour Louis XIV, les « Musiques pour les soupers du Roy ». Ici, imaginez un souper spécial suscitant une oeuvre avec une histoire. L’analogie est assez juste puisque la sérénade se donnait à la tombée du jour, mais à l’extérieur.

S’agissant de Vivaldi, une sérénade a retenu l’attention ces dernières années : Andromeda Liberata, brillamment enregistrée par Andrea Marcon en 2005. La Senna, composée aux alentours de 1724-1725, a connu plusieurs enregistrements, dont trois majeurs : Bonizzoni (Glossa), Alessandrini (Opus 111) et Fasolis (CVS), avantagé par son trio vocal sans faille, Gwendoline Blondeel, Lucile Richardot, Luigi De Donato et sa direction souple.

Fleuve majestueux

La Senna devient évidemment fort à propos en année olympique, où Paris va faire de son fleuve le centre d’attraction des Jeux de 2024. On risque d’en entendre d’autres.

La réussite d’une exécution de La Senna Festeggiante repose largement sur la distribution vocale et les couleurs instrumentales. Il faut que l’orchestre n’ait pas un son trop émacié puisque les ensembles français du XVIIIe étaient assez cossus.

La masse des violons de l’ensemble de Jonathan Cohen et le choix du diapason donne une dimension « symphonique » confortable et vivante, proche d’Alessandrini face au fruité de la version Fasolis. Cohen ne surjoue pas les contrastes, le dosage de la guitare et des deux flûtes à bec est excellent. Le joyau de la lecture orchestrale de Cohen est la texture obtenue dans l’accompagnement des airs « Glace languente » et « Cosi sol nell’aurora » dans la deuxième partie.

Il est très facile de jauger les voix puisque la soprano (Âge d’or) est mise en valeur dès son air si typiquement vivaldien « Se qui pace », un schéma qui se reproduite pour La Vertu (mezzo) avec « In quest’onde » et La Seine avec ce « Qui nel profondo » qui fait, nous l’avions relevé, penser au grand air de La Resurrezione de Händel. Bref, au bout d’un quart d’heure on sait ce qui nous attend, même si des airs et échanges plus subtils « Pieta, dolcezza, fanno il suo volto » de la basse et duo « Qui per darci amabil pace » suivront.

Les trois solistes faisaient leurs débuts avec les Violons du Roy. Parmi eux une super vedette en devenir : la basse Alex Rosen, qui possède toutes les qualités : ampleur, autorité, graves et agilité. Robin Johannsen, est une voix plus pointue que ronde, de celle que l’on distribue dans Susanna des Noces de Figaro : pas un charme confondant, mais une excellente chanteuse. Quant à Anna Reinhold, voix d’une belle rondeur, vue à Lanaudière cet été, elle a lu sa partition avec un irréprochable professionnalisme et un impavide manque d’intérêt pour la chose.

La Senna Festeggiante Sérénade de Vivaldi. Robin Johannsen (soprano), Anna Reinhold (mezzo), Alex Rosen (basse), Les Violons du Roy, Jonathan Cohen. Maison symphonique de Montréal, dimanche 24 septembre 2023.