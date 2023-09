Lumineuses et admirables «Noces de Figaro»

Comme Jordan de Souza en 2016 dans Don Giovanni, Nicolas Ellis faisait ses débuts avec brio à l’Opéra de Montréal dans un opéra de Mozart et Da Ponte. Mais à la différence du Don Giovanni scéniquement erratique et bâclé, ces Noces cultivées sont d’une remarquable efficacité.

La campagne publicitaire des Noces de Figaro vante peut-être le spectacle d’une autre compagnie. Que ceux qui craignent un spectacle grunge se rassurent : ce qui se déroule sur scène est le sommet du classicisme bien ordonné. Car on peut être classique et éloquent, vivant, pétillant, drôle, pertinent, intelligent, et on en passe… La mise en scène de Stephen Lawless, dans le dispositif (décors et costumes) conçu par Leslie Travers, est tout cela.

Le spectacle parvient à équilibrer à la perfection comédie et critique sociale, dans un contexte historique préservé, annonciateur de la Révolution française.

Scène forte

Un arbre généalogique gravé dans la pierre est montré d’emblée. C’est la naissance qui détermine le rang social. Et les médaillons qui ornent les branches vont avoir leur importance dans la scène la plus puissante imaginée par Lawless.

À l’amorce de ses noces, Figaro jette sa perruque au comte (le geste du retrait de la perruque est dès la première scène un marqueur de l’affranchissement). À ce moment, sur une marche musicale aux traits musicaux maçonniques, le comte sonne ses serviteurs. Mais seuls deux se montrent après un certain temps, derrière des médaillons qu’ils jettent à terre et qui se brisent.

Juste après, les invités de la noce, sur une lumière franche, ouvrent toutes les portes et retirent leurs attributs de servilité en marchant à pas assurés et scandés vers le Comte. La Révolution est en marche sous nos yeux, amorcée par les Lumières et résumée en deux minutes par Beaumarchais, Da Ponte, Mozart, et une scénographie qui a tout compris. C’est très puissant.

Les noces de Figaro de l’Opéra de Montréal cochent ainsi l’onglet « satisfaction » au plus haut niveau sur la très large majorité des points. Outre son intelligence historique et la beauté et le pragmatisme du dispositif, le spectacle est drôle et fonctionne à merveille (à un détail de distribution près), s’adaptant au flot continu généré par Nicolas Ellis.

Distribution jeune

Le chef québécois fait des prouesses, dans les nuances et surtout la respiration dramatique, sur des détails parfois saisissants, comme la manière dont le premier air de Cherubino s’insinue dans un même souffle dans le dialogue. Le chef est aidé dans la magie musicale qu’il crée, non seulement par l’Orchestre métropolitain, mais aussi par un piano ancien fortement mais judicieusement amplifié, sur lequel joue Holly Kroeker qui meuble aussi avec beaucoup d’esprit les modifications de plateau.

La distribution jeune et excellente solidifie la qualité de l’ensemble. La vedette incontestable en est le baryton croate de 32 ans Leon Košavić en Figaro, avec une autorité, une ampleur et des graves magnifiques. Pour le coup, vocalement, la Révolution est déjà gagnée, même si Hugo Laporte ne démérite en rien en Comte. Côté féminin, Katie Fernandez brûle les planches en Cherubino, avec une fièvre théâtrale alliée à une rare finesse vocale nourrie par un sens subtil de l’ornementation. Andrea Núñez est une excellente Susanna dans un registre pas trop soubrette, ce qui est toujours bon à prendre. Kirsten MacKinnon, comtesse plutôt jeune, nous a offert un beau Dove sono, là aussi bien ornementé. La voix se stabilisera et s’enrichira encore à l’avenir : on était là cinq ans trop tôt au moins.

Quant à Marcellina, Rachèle Tremblay a bien chanté, mais le rôle est un personnage bouffe (récurrent dans ces ouvrages, cf. Elvira dans Don Giovanni) de femme très mûre qui ambitionne d’avoir un jeune amant ou mari. Tremblay est donc bien trop jeune en mère de Figaro, et le ressort comique ne marche que si cet écart d’âge est visible et crédible. À ses côtés, on ne sait ce que Scott Brooks faisait en Bartolo, dont il n’a nullement les graves. Pour le reste, Angelo Moretti était efficace en Basilio et Curzio avec une belle présence, Emma Fekete très adéquate à défaut d’être touchante en Barberina, et Matthew Li s’amusait bien en jardinier.

Spectacle à voir, bien sûr.

Les noces de Figaro Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart. Hugo Laporte (Le Comte) ; Leon Košavić (Figaro) ; Kirsten MacKinnon (La Comtesse) ; Andrea Núñez (Susanna), Katie Fernandez (Cherubino) ; Scott Brooks (Bartolo), Rachèle Tremblay (Marcellina), Angelo Moretti (Basilio et Curzio), Emma Fekete (Barberina), Matthew Li (Antonio), Choeur de l’Opéra de Montréal, Orchestre métropolitain, Nicolas Ellis. Mise en scène : Stephen Lawless. Décors et costumes : Leslie Travers. Éclairages : Thomas C. Hase. Salle Wilfrid-Pelletier, 23 septembre 2023. Reprises mardi, jeudi et dimanche (14 h).